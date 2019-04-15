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Падение пролёта моста и кранов в Донском: названа причина ЧП
Фото Ярослава Антонова.

Падение пролёта моста и кранов в Донском: названа причина ЧП

На оперативном совещании у губернатора министр транспорта Тульской области Родион Дудник прокомментировал происшествие при строительстве моста в Донском.

Губернатор потребовал назвать причину падения пятого пролёта моста через Дон и строительных кранов:

– В чем причина? Усталость металла или расчет неправильный?

Дудник ответил:

– Предварительная причина падения крана — усталость металла. Нарушений техники безопасности при строительстве мы пока не зафиксировали.

Как стало известно, подрядчиком строительства выступает «Гипростроймост» из Ульяновска.

– Кто контролирует процесс с нашей стороны? — спросил Дюмин. — Надежный ли способ строительства моста?

– Сегодня комиссия выехала посмотреть, — ответил Дудник. — Предварительно, четыре балки моста были установлены таким способом, на пятой произошел форс-мажор.

Губернатор потребовал разобраться в происшествии и доложить ему, как только проверка будет завершена.

 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что 14 апреля при строительстве моста через реку Дон в микрорайоне Бобрик-Гора в Донском в воду упал целый пролет моста и потащил за собой строительные краны. К счастью, никто не пострадал.

Момент ЧП попал на видео:

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:52 +1
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