Падение пролёта моста и кранов в Донском: названа причина ЧП

Фото Ярослава Антонова.

На оперативном совещании у губернатора министр транспорта Тульской области Родион Дудник прокомментировал происшествие при строительстве моста в Донском.

Губернатор потребовал назвать причину падения пятого пролёта моста через Дон и строительных кранов:

– В чем причина? Усталость металла или расчет неправильный?

Дудник ответил:

– Предварительная причина падения крана — усталость металла. Нарушений техники безопасности при строительстве мы пока не зафиксировали.

Как стало известно, подрядчиком строительства выступает «Гипростроймост» из Ульяновска.

– Кто контролирует процесс с нашей стороны? — спросил Дюмин. — Надежный ли способ строительства моста?

– Сегодня комиссия выехала посмотреть, — ответил Дудник. — Предварительно, четыре балки моста были установлены таким способом, на пятой произошел форс-мажор.

Губернатор потребовал разобраться в происшествии и доложить ему, как только проверка будет завершена.

Напомним, ранее Myslo сообщал, что 14 апреля при строительстве моста через реку Дон в микрорайоне Бобрик-Гора в Донском в воду упал целый пролет моста и потащил за собой строительные краны. К счастью, никто не пострадал.

Момент ЧП попал на видео: