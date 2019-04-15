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В летних лагерях на каникулах отдохнут более 9000 юных туляков

В летних лагерях на каникулах отдохнут более 9000 юных туляков

В городской администрации обсудили организацию летнего досуга для школьников.

По словам начальника управления образования Татьяны Золотовой, семь загородных оздоровительных лагерей примут более 6000 детей. Стоимость путевки составит 17220 рублей.

В лагерях с условиями повышенной комфортности – «Новая волна» и «Солнечный» путевки будут чуть дороже – 18081 рубль. Родители смогут получить единовременную денежную компенсацию для частичной оплаты путевки. Более 700 таких заявок от родителей в настоящий момент подано.

Подать заявку на приобретение путевки в загородный детский лагерь можно в «Центре организации отдыха и оздоровления детей» по адресам: пр. Ленина, д. 86, ул. Мира, д. 37.

На организацию оздоровления и отдыха детей из бюджета выделено более 83 миллионов рублей. Часть этой суммы потратят на улучшение материально-технической базы лагерей. С 1 июня начнут работать 76 лагерей дневного пребывания на базе 58 центров образования. В них смогут отдохнуть более 9000 школьников. 500 детей отправятся в походы.

2,8 млн рублей направят на временное трудоустройство школьников. Особое внимание будут уделять детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. На базе 14 центров образования будут трудиться 300 таких подростков. Ещё 240 будут работать в трудовых отрядах, а 900 подростков трудоустроят в подведомственных городских учреждениях.

 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:53 +1
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