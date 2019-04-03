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Открыт прием заявок на фестиваль авторской песни «Куликово поле»
Фото предоставлены пресс-службой музейного комплекса «Куликово Поле».

Открыт прием заявок на фестиваль авторской песни «Куликово поле»

На фестиваль в селе Монастырщино приглашаются авторы, исполнители бардовской песни и клубы самодеятельности из со всех уголков мира.

Для участия необходимо до 15 мая заполнить специальную форму.

Ознакомиться с условиями участия можно по ссылке.

Музыкантам выпадет шанс не только выступить на сцене, но и лично пообщаться с мастерами авторской песни. В этом году на фестиваль приглашены специальные гости: Андрей Бобровников, Дмитрий Вагин, Наталья Стрельникова, Анатолий Багрицкий, Станислав Селиванов, Елена Макарова, Александр и Анастасия Евстигнеевы, Михаил Калинкин, Лариса Дьякова, Максим Новый (МакСОК), Ирина Сурина, Алексей Витаков, трио «Свояси» и другие.

Фестиваль авторской песни «Куликово поле» пройдет 24−26 мая. Он посвящен 639-ой годовщине Куликовской битвы и ежегодно проводится в селе Монастырщино, где, по преданию, похоронены русские воины, павшие в сражении. Начиная с 2001 года в последние выходные весны здесь встречаются барды из разных регионов России.

Все три фестивальных дня участников и зрителей фестиваля ждут выступления гостей и жюри фестиваля, взрослый и детский музыкальный конкурс, ретро-концерт и концерт-реквием на аллее Памяти и Единства, военная песня и литературные дискуссии.

Всероссийский фестиваль авторской песни «Куликово поле» пройдет в этом году в 19-й раз. Организаторами фестиваля в 2019 году выступают: Государственный музей-заповедник «Куликово поле», Международный литературный форум «Слово осиянное», правительство Тульской области, Министерство культуры Тульской области и Российское военно-историческое общество.

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:29 +1
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фестиваль бардовгодовщина Куликовской битвы

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