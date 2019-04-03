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В Туле открывают IT-кластер для начинающих предпринимателей и бизнес-школа

В Туле открывают IT-кластер для начинающих предпринимателей и бизнес-школа

3 апреля прошла прямая линия с председателем регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеславом Романовым.

В основном, вопросы граждан касались предоставления мер государственной поддержки бизнеса, работы индивидуальных предпринимателей.

В ходе общения с журналистами Вячеслав Романов отметил, что многие вопросы напрямую затрагивают реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В области разработано 5 региональных проектов, которые будут реализованы в рамках этого нацпроекта.

Его основная цель — увеличить к 2024 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан до 239 тысяч человек, увеличение доли предпринимательства в валовом региональном продукте.

Развитию бизнеса будут способствовать различные меры поддержки как финансовые, так и образовательные и консультативные. С этой целью разработаны новые проекты по микрозаймам: «серебряный возраст», «женское предпринимательство», «молодежное предпринимательство». Они ориентированы на различные категории предпринимателей и возрастные группы.

В этом году в Туле планируется открытие нового здания бизнес-инкубатора. Его резидентами станут 65 предпринимателей, которые создадут 200 новых рабочих мест. На базе инкубатора появятся IT-кластер для начинающих предпринимателей и бизнес-школа.

Нацпроект также предполагает создание системы акселерации малого и среднего предпринимательства, поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

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Люди
Вячеслав Романов
Место
Тульская область

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