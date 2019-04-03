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Куриный «могильник» в Веневском районе: на птицефабрику и ее директора возбуждены административные дела

Куриный «могильник» в Веневском районе: на птицефабрику и ее директора возбуждены административные дела

В Веневский районный суд направлен иск об обязании предприятия использовать земельный участок по целевому назначению и привести его в порядок.

Тульской природоохранной прокуратурой по обращению жителей деревни Новоселки Веневского района проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, отходах производства и потребления, охране почв.

В ходе выездной проверки, проведенной 15 марта совместно со специалистом регионального Управления Россельхознадзора, установлено, что в 1 км от деревни Новоселки Веневского района вдоль проселочной дороги протяженностью 800 м на земельном участке сельскохозяйственного назначения складирован свежий куриный помет, перемешанный с биологическими отходами – тушками кур, яичной скорлупой, перьями.

Транспортирование и сброс биологических отходов производился транспортными средствами АО Птицефабрика «Тульская» на арендованный у администрации МО Веневский район земельный участок.

Согласно данным Федерального классификационного каталога отходов, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, свежий куриный помет отнесен к отходам III класса опасности.

По результатам проверки природоохранным прокурором 25 марта вынесено 2 постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) в отношении должностного лица – директора предприятия и юридического лица – АО Птицефабрика «Тульская». Постановления направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора по г. Москва, Московской и Тульской областям.

Директору предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.

В Веневский районный суд направлено исковое заявление в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании предприятия использовать земельный участок по целевому назначению и привести его в надлежащее состояние в соответствии с требованиями земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:52 +1
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