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Звезды «Дикой мяты 2019»: «Тараканы!» и группа «Кирпичи»
Фото из сообществ музыкантов vk.com/tarakany_ru, vk.com/kirpichixx и из архива Myslo.

Звезды «Дикой мяты 2019»: «Тараканы!» и группа «Кирпичи»

На фестивальной площадке в Бунырево группа «Тараканы!» устроит ночное шоу, а «Кирпичи» отметят 20-летие своего легендарного альбома.

Группа «Тараканы!» дважды выступала на фестивальной программе «Дикой Мяты». В 2017 году «Тараканы!» представили большую джазовую программу, а в прошлом году отыграли ярчайший акустический концерт. В 2019 году музыканты обещают представить оглушительное ночное шоу, на котором отыграют все свои самые мощные хиты.

Также в 2019 году гостей фестиваля ждет еще одно важное событие — группа «Кирпичи» отметит на «Дикой Мяте» 20-летие легендарного альбома «Смерть на рейве»! Альбом был написан в 1999 году, когда еще не было смартфонов и социальных сетей, а музыку слушали на компакт-дисках. Тогда альтернативная группа «Кирпичи» написала свои первые рэп-хиты. Это они открыли ящик Пандоры и на века вписали золотом свои имена в историю этого жанра.

И «Тараканы!» и «Кирпичи» выступали в Туле этой зимой. И уже совсем скоро фанаты вновь смогут услышать любимые хиты на «Дикой Мяте-2019».

Помимо этих двух групп на фестивальных площадках «Дикой Мяты» выступят Баста, Монеточка, Primal Scream, «Мумий Тролль», Дельфин, Faithless DJ Set, Нейромонах Феофан, Dubioza Kolektiv, «Комсомольск», The Great Machine, «кАчевники», DaKooka, James Leg, Анна Пингина, OLIGARKH, «НагУаль» и многие другие.

Напомним, фестиваль «Дикая Мята» состоится 28−30 июня в деревне Бунырево. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки.

По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр, лекторий и экскурсии и многое другое. В этом году организаторы фестиваля и комитет Тульской области по развитию туризма разрабатывают туристические маршруты для гостей праздника.

Сюжет: "Дикая мята-2019"
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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:45 +1
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