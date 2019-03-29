Двойные квитанции в Туле: Жители выбрали новую УК, но старая продолжает просить денег

Об этом Myslo сообщили жители дома №10 по ул. Клюева.

Собственники дома № 10 по ул. Клюева решили уйти от ООО УК «Арсенал» еще в начале года. Как положено, провели собрание, приняли решение о смене управляющей компании на ООО УК «НКП», составили протокол и передали документы в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Ведомство рассмотрело документы и внесло в реестр лицензий изменения, что с 1 марта данным домом управляет ООО УК «НКП». Каково же было удивление жителей, когда они получили за март квитанции сразу от двух управляющих компаний за содержание общего имущества.

Какой УК платить? Осложнился вопрос тем, что в обеих квитанциях помимо строк «содержание жилья» значатся и другие коммунальные услуги. В той, что выставила ООО УК «НКП», есть ОДИ электроэнергии и воды.

В другой, которую напечатал ОЕИРЦ, есть «содержание жилья ООО УК «Арсенал», вывоз мусора, найм муниципального жилья и отопление.

В распоряжении Myslo оказалось письмо от ГЖИ Тульской области, подтверждающее, что ООО УК «НКП» законно выставляет счета жителям дома, являясь с 1 марта их управляющей компанией.

Почему ОЕРИЦ продолжает печатать квитанции и выставлять счет за услуги уже не работающей с этим домом управляющей компании — вопрос, на который, мы надеемся, ответят контролирующие органы.

Получить комментарий от УК «Арсенал» редакции не удалось — на сайте указаны всего два телефона: горячей линии (по этому телефону никто не ответил) и аварийно-диспетчерской. В диспетчерской сообщили, что дом № 10 по ул. Клюева все еще находится на обслуживании УК «Арсенал». Интересное дело!

Пока же идет разбирательство, жителям необходимо решить, каким образом оплатить коммунальные услуги и при этом не дарить без повода деньги УК «Арсенал».

Тут два варианта:

оплатить единую квитанцию и надеяться, что деньги эти ОЕИРЦ не переведет бывшей УК,

сделать платеж напрямую.

АО «Тулатеплосеть»:

через мобильное приложение Сбербанка, выбрав в списке непосредственно АО «Тулатеплосеть», указав там лицевой номер (он указан на квитанции ОЕИРЦ);

черед отделение Сбербанка (у него также есть реквизиты АО «Тулатеплосеть» для прямой оплаты);

прийти в АО «Тулатеплосеть» и заплатить в кассу, получив чек об оплате.

За найм муниципального жилья также возможно заплатить напрямую. Прийти в бухгалтерию КИЗО Тулы, получить реквизиты и оплатить через отделение банка.

Услугу «обращение с ТКО» также возможно оплатить напрямую — по свободным реквизитам ООО «Хартия» в Сбербанке, но при такой форме оплаты банк возьмет комиссию.