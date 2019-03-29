В провалившийся на пр. Ленина в Туле люк угодил внедорожник

Фото Myslo и tula.mk.ru

В настоящее время на месте трудится бригада дорожных рабочих.

В провалившийся на Зеленстрое люк, который находится на проезжей части, угодил внедорожник Chevrolet Niva. По словам очевидцев, левое переднее колесо почти полностью ушло в колодец и в результате ДТП пострадал кузов автомобиля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в районе ул. Вознесенского на Зеленстрое провалился люк. Чтобы обезопасить участников дорожного движения, кто-то заботливо поставил перед местом провала черный пакет с мусором.

Днем люк наконец-то огородили должным образом. В настоящее время на месте ведутся ремонтные работы.