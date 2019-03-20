новости
новости
Регистрация
На «Дикой Мяте» выступят The Hatters
Фото https://vk.com/thehatters и из архива Myslo.

На «Дикой Мяте» выступят The Hatters

«Шляпники» пополнили ряды звёзд, которые будут петь на фестивальной площадке «Дикой Мяты» в 2019 году.

Концерты The Hatters — это безумная энергия, помноженная на талант. По словам самих музыкантов, они создают музыку в жанре русско-цыганского уличного народного алкохардкора на душевных инструментах.

Впервые The Hatters появились на «Дикой Мяте» в 2016 году и тогда же стали известны широкой публике. С тех пор коллектив выпустил три альбома и стал желанными гостями на всех крупнейших фестивалях страны, не один раз объехал с турами всю Россию, а в прошлом году получил престижную награду NCA Saint Petersburg Music Awards в номинации «Настроение – Питер».  На лето-осень 2019 у группы запланирован первый европейский тур.

Помимо The Hatters на фестивальных площадках «Дикой Мяты» выступят Баста, Монеточка, Primal Scream, «Мумий Тролль», Дельфин, Faithless DJ Set, Монеточка, Нейромонах Феофан, Dubioza Kolektiv, «Комсомольск», The Great Machine, «кАчевники», DaKooka, James Leg, Анна Пингина, OLIGARKH и многие другие.

Напомним, фестиваль «Дикая Мята» состоится 28-30 июня в деревне Бунырево. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Подробности в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

Сюжет: "Дикая мята-2019"
На «Дикой мяте» выступит OLIGARKH
Жизнь Тулы и области
На «Дикой мяте» выступит OLIGARKH
9 марта, в 18:54, 20 2661 0
Почему на «Дикой Мяте» не выступают новые рэперы?
Культура
Почему на «Дикой Мяте» не выступают новые рэперы?
20 февраля, в 14:00, 43 2597 1
Фестиваль «Дикая Мята» приглашает юных музыкантов выступить на Детской рок-сцене
Культура
Фестиваль «Дикая Мята» приглашает юных музыкантов выступить на Детской рок-сцене
13 февраля, в 13:43, 8 729 2
На фестивале «Дикая Мята» выступит Монеточка
Культура
На фестивале «Дикая Мята» выступит Монеточка
9 февраля, в 20:30, 155 4044 0
Все новости сюжета
Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Событие
Дикая Мята 2019
Люди
The Hatters
Место
Бунырево
Прочее
музыкальный фестиваль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте: как реагируют туляки
Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте: как реагируют туляки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.