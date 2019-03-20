На «Дикой Мяте» выступят The Hatters

Фото https://vk.com/thehatters и из архива Myslo.

«Шляпники» пополнили ряды звёзд, которые будут петь на фестивальной площадке «Дикой Мяты» в 2019 году.

Концерты The Hatters — это безумная энергия, помноженная на талант. По словам самих музыкантов, они создают музыку в жанре русско-цыганского уличного народного алкохардкора на душевных инструментах.

Впервые The Hatters появились на «Дикой Мяте» в 2016 году и тогда же стали известны широкой публике. С тех пор коллектив выпустил три альбома и стал желанными гостями на всех крупнейших фестивалях страны, не один раз объехал с турами всю Россию, а в прошлом году получил престижную награду NCA Saint Petersburg Music Awards в номинации «Настроение – Питер». На лето-осень 2019 у группы запланирован первый европейский тур.

Помимо The Hatters на фестивальных площадках «Дикой Мяты» выступят Баста, Монеточка, Primal Scream, «Мумий Тролль», Дельфин, Faithless DJ Set, Монеточка, Нейромонах Феофан, Dubioza Kolektiv, «Комсомольск», The Great Machine, «кАчевники», DaKooka, James Leg, Анна Пингина, OLIGARKH и многие другие.

Напомним, фестиваль «Дикая Мята» состоится 28-30 июня в деревне Бунырево. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки. По традиции, кроме качественной музыки гостей ждет море других развлечений для всей семьи: увлекательные мастер-классы, детский сад, аттракционы, фудкорт, маркет экоеды и дизайнерских вещей, кинотеатр и лекторий и многое другое.

Подробности в официальном сообществе фестиваля ВКонтакте.