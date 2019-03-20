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Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте: как реагируют туляки
Фото Дмитрия Дзюбина.

Оплата проезда банковской картой в общественном транспорте: как реагируют туляки

С 1 марта в тульском общественном транспорте есть возможность расплатиться банковской картой. Myslo проверил, пользуются ли новым способом оплаты пассажиры.

В трамваях, автобусах и троллейбусах на всех маршрутах теперь можно оплачивать проезд картой любого банка. Единственное условие – карта должна быть с бесконтактной технологией. Проезд по безналу обойдется на 5 рублей дешевле (15 рублей вместо 20) – так же, как по транспортной карте. Понаблюдать за тем, как приживается нововведение, мы отправились на троллейбусе с конечной станции на ул. Луначарского в сторону Московского вокзала.

Безналичная оплата банковской картой происходит через то же устройство (валидатор), к которому прикладываются транспортные и социальные карты.

Вместо карты можно воспользоваться для оплаты смартфоном или смарт-часами.

Деньги списываются, валидатор выдает чек – он же билет на поездку.

Одной картой можно оплатить проезд за маму и ребенка, мужа/жену, всю семью, компанию друзей – ограничений нет.

Татьяна Колмыкова, кондуктор троллейбуса

— Пассажиры в большинстве своем рады нововведению. Раньше многие возмущались: почему в магазинах можно платить картой, а в транспорте нет? Иногда пассажир садится с утра совсем без наличных денег – что в этом случае делать? Теперь он без проблем платит картой, нет всей этой возни с мелочью и сдачей, которая многих особенно раздражает в часы пик.

На остановке в троллейбус заходят молодой парень и несколько пенсионерок. Парень дает кондуктору мелочь, пенсионеры – социальные проездные. Про оплату картами банков раньше не слышали.

– А социальные и транспортные карты из-за этого не отменят? – волнуются женщины. – Мы банковскими картами не пользуемся…

– Не отменят, – успокаивает кондуктор. – И льготы ваши останутся, и проезд не подорожает. 

Вторая остановка. Входит семейная пара, платит наличными. На вопрос об оплате картами отвечают: что-то слышали, пока не платим, но планируем, потому что удобно.

Еще одна пассажирка, Елена Крючкова, платит за проезд транспортной картой, но узнав о возможности пользоваться картой банка, радуется:

Елена Крючкова

Елена Крючкова

– Транспортную карту не везде можно пополнить. Например, на остановке, где я сажусь в транспорт, поблизости нет терминалов. Я получаю зарплату и пенсию на банковские карты, теперь буду платить ими, тем более что льготный тариф сохраняется.

– Вы знаете, что теперь можно оплачивать проезд банковской картой? – спрашиваем у пассажирки Ирины Ляминой, которая расплачивается за проезд наличными.

– Слышала, с 1 апреля буду платить. Как, уже с 1 марта можно? 15 рублей вместо 20? Отлично, буду пользоваться. Конечно, с картой гораздо удобнее: не всегда есть мелочь, приходится давать крупную купюру и получать на сдачу пригоршню монет. Давно пора было сделать такой безнал.

Алексей Марушкин, директор МКП «Тулгорэлектротранс»

Алексей Марушкин, директор МКП «Тулгорэлектротранс»

— На сегодняшний день все единицы электротранспорта в Туле оснащены валидаторами, которые с 1 марта принимают оплату банковскими картами. Это 53 троллейбуса, 63 трамвая и 130 автобусов. Если человек ездит на работу и обратно без пересадок 22 дня в месяц, получается 44 поездки. В этом случае выгода с банковской картой – 220 рублей в месяц, а если с пересадками – то в два раза больше. Для тех, кто заинтересован в экономии, безналичная оплата становится веской причиной пересесть на общественный транспорт.

 

Александр Лапин, генеральный директор ОЕИРЦ

Александр Лапин, генеральный директор ОЕИРЦ

— Мы являемся оператором транспортной системы, ведем систему учета поездок. Рост перехода к оплате банковской картой мы видим на всех маршрутах общественного транспорта: нет каких-то более «продвинутых», переход на безнал везде идет равномерно.

По данным «Тулгорэлектротранса», количество тех, кто пользуется новым способом оплаты, растет быстро:

если с 1 по 10 марта картой было оплачено всего 600 поездок, то к 20 марта эта цифра выросла уже до 21 500.

Правда, это лишь около 15% от общей массы: пока лидируют оплата льготными проездными и транспортными картами.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 16:50 +8
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