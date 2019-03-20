Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!

– Мы не повышали тариф на протяжении пяти лет. Это никакой не картельный сговор, просто единый тариф удобен для пассажиров. Ни в одном городе нет такого, чтобы каждый маршрут общественного транспорта имел свою стоимость проезда. Есть много городов, где отличается стоимость проезда в муниципальном и коммерческом транспорте, но тариф и там, и там устанавливается единый.

Мы на самом деле благодарны УФАС за то, что они нас заранее предостерегли, чтобы мы не сделали ошибки. Раз нельзя поднять цену в один день, мы будем делать это постепенно. Тариф будет пересматриваться поэтапно, по мере оснащения маршруток системами для безналичного расчета. Внедрение системы начнется 1 апреля 2019 года. Затраты, сами понимаете, сейчас немаленькие: бензин на 29% подорожал за пять лет, запчасти подорожали, НДС на 2% увеличился, мы оборудовали подвижной состав системой автоинформирования...

Тариф в любом случае должен быть пересмотрен. Раньше маршруток было 1600 единиц, сейчас по городу ходит около тысячи. Мы же не можем работать себе в убыток. Это муниципальный транспорт имеет субсидии из бюджета, а мы зарабатываем сами и за счет этих средств обновляем подвижной состав.