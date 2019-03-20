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Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Фото Дмитрия Дзюбина.

Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!

Но расти она будет поэтапно. Перевозчики не отказались от повышения до 25 рублей и объясняют, почему.

О том, как будет повышаться стоимость проезда в маршрутках Тулы, Myslo рассказала президент регионального транспортного союза Вера Коротких.

Накануне руководитель регионального УФАС России Юрий Елагин в ходе оперативного совещания правительства Тульской области конкретизировал опубликованную ранее информацию о выданном региональному транспортному союзу предостережении. 

Оказалось, ведомство усмотрело признаки картельного сговора в желании коммерческих перевозчиков повысить стоимость проезда. Юрий Елагин заявил, что если цена за проезд поднимется разом до 25 рублей, то он возбудит антимонопольное дело по картельному соглашению. Однако руководитель тульского УФАС добавил, что окончательные выводы будут сделаны только после проведения проверки, в том числе и экономического обоснования нового тарифа.

После этого ряд СМИ заявили, что перевозчики отказались от идеи повышения тарифов. Но на деле оказалось, что отказались далеко не все, а лишь те, кто работает на областных маршрутах. В Туле цена на проезд в маршрутках вырастет. Однако механизм повышения будет другим.

Вера Коротких

– Мы не повышали тариф на протяжении пяти лет. Это никакой не картельный сговор, просто единый тариф удобен для пассажиров. Ни в одном городе нет такого, чтобы каждый маршрут общественного транспорта имел свою стоимость проезда. Есть много городов, где отличается стоимость проезда в муниципальном и коммерческом транспорте, но тариф и там, и там устанавливается единый. 
 
Мы на самом деле благодарны УФАС за то, что они нас заранее предостерегли, чтобы мы не сделали ошибки. Раз нельзя поднять цену в один день, мы будем делать это постепенно. Тариф будет пересматриваться поэтапно, по мере оснащения маршруток системами для безналичного расчета. Внедрение системы начнется 1 апреля 2019 года. Затраты, сами понимаете, сейчас немаленькие: бензин на 29% подорожал за пять лет, запчасти подорожали, НДС на 2% увеличился, мы оборудовали подвижной состав системой автоинформирования...
 
Тариф в любом случае должен быть пересмотрен. Раньше маршруток было 1600 единиц, сейчас по городу ходит около тысячи. Мы же не можем работать себе в убыток. Это муниципальный транспорт имеет субсидии из бюджета, а мы зарабатываем сами и за счет этих средств обновляем подвижной состав.
 

Что же касается соблюдения федерального законодательства о пассажирских перевозках, то, по словам Веры Коротких, его требования соблюдены: администрация Тулы получила за 30 дней уведомление о повышении тарифа на проезд.

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:29 −2
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