Вырастет ли стоимость проезда в тульских маршрутках? Да!
Но расти она будет поэтапно. Перевозчики не отказались от повышения до 25 рублей и объясняют, почему.
О том, как будет повышаться стоимость проезда в маршрутках Тулы, Myslo рассказала президент регионального транспортного союза Вера Коротких.
Накануне руководитель регионального УФАС России Юрий Елагин в ходе оперативного совещания правительства Тульской области конкретизировал опубликованную ранее информацию о выданном региональному транспортному союзу предостережении.
Оказалось, ведомство усмотрело признаки картельного сговора в желании коммерческих перевозчиков повысить стоимость проезда. Юрий Елагин заявил, что если цена за проезд поднимется разом до 25 рублей, то он возбудит антимонопольное дело по картельному соглашению. Однако руководитель тульского УФАС добавил, что окончательные выводы будут сделаны только после проведения проверки, в том числе и экономического обоснования нового тарифа.
После этого ряд СМИ заявили, что перевозчики отказались от идеи повышения тарифов. Но на деле оказалось, что отказались далеко не все, а лишь те, кто работает на областных маршрутах. В Туле цена на проезд в маршрутках вырастет. Однако механизм повышения будет другим.
Вера Коротких
Что же касается соблюдения федерального законодательства о пассажирских перевозках, то, по словам Веры Коротких, его требования соблюдены: администрация Тулы получила за 30 дней уведомление о повышении тарифа на проезд.