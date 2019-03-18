Афиша: В честь Дня работника культуры туляков ждет неделя культурного досуга

Фото из архива Myslo.

С 18 по 25 марта в рамках проекта «Импульс культуры» в тульских учреждениях культуры пройдут мастер-классы, лекции, выставки и концерты.

Публикуем полную афишу мероприятий на эти дни. Попасть на большинство мероприятий из этого списка можно совершенно бесплатно.

Всю неделю

10.00 В Тульской областной универсальной научной библиотеке работают две обзорные выставки:

Тульский край в энциклопедических и справочных изданиях»

Сотрудники библиотеки познакомят с уникальными энциклопедическими и справочными изданиями, на страницах которых имеется информация по истории края, выдающихся деятелях, рождением, деятельностью связанных с регионом в исторической ретроспекции

Сотрудники библиотеки познакомят с уникальными энциклопедическими и справочными изданиями, на страницах которых имеется информация по истории края, выдающихся деятелях, рождением, деятельностью связанных с регионом в исторической ретроспекции Тульские краеведы XIX-XXI вв.: К 115-летию В. А. Ашуркова.

Сотрудники библиотеки познакомят посетителей выставки с биографией и трудами ученого, профессора, выдающегося тульского историка краеведа В. А. Ашуркова

18 марта

11.00-13.00 «Театральные диалоги». Совместный проект «Детской школы искусств № 6» и Тульского театра юного зрителя.

Гостей ждет встреча с заслуженным деятелем искусств РФ, режиссером постановщиком областного Театра юных зрителей Владимиром Шинкаревым. Вместе с участниками проекта он расскажет о творческих достижениях и планах коллектива.

Ученики театрального отделения школы искусств представят первые итоги работы над постановкой спектакля по мотивам повести Лии Гераскиной «В стране невыученных уроков».

Также презентация профессионального становления выпускников детской школы искусств №6 и интерактивные тренинги:

постановки сценических боев,

«Сценическое движение»,

«Фехтование»Мастер-класс по фехтовальному искусству,

«Основы актерского мастерства»,

«Художественное слово»,

тренинг «Развитие латерального мышления».

13.00-15.00 Круглый стол «Тульская историко-культурная энциклопедия»: познавательный потенциал и возможности продвижения. Тульская областная универсальная научная библиотека.

Мероприятие направлено на обсуждение различных направлений и форм работы с изданием, формирования новых информационных ресурсов на основе материалов, опубликованных в энциклопедии, развития краеведческой деятельности библиотек. В ходе мероприятия издание будет передано в дар Централизованным библиотечным системам Тульской области

17.00-19.00 Экскурсия «Библиотека. Легенды и факты».

Познавательное мероприятие, в ходе которого участники смогут сопоставить существующие стереотипы о библиотеках с собственным представлением, познакомиться с внутренними, недоступными для читателя в повседневности, технологиями и ресурсами, в игровой форме поучаствовать в процессе обслуживания

19.00 -20.30 «История русского театра». Лекция об истории русского театрального искусства. Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д. 85, корп. 1, 2 этаж

19 марта

11.00-12.00 Пресс-конференция о Всероссийском библиотечном конгрессе – XXIV Конференции Российской библиотечной ассоциации. Тульская областная универсальная научная библиотека.

Об опыте проведения Конгресса и его результатах, значимых для региона, расскажет представитель Владимирской области – региона, передавшего в 2018 году статус Библиотечной столицы Тульской области.

15.00-18.00 Экскурсия «Я иду в библиотеку». Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники и педагоги Центров совершат увлекательное путешествие по уникальным фондам и отделам библиотеки, смогут полистать редкие издания, дореволюционные детские книги и учебную литературу.

15.00-18.00 Читаем всей семьей: к 75-летию сборника «Волшебное слово» Валентины Осеевой. Час книги. Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники, педагоги Центра узнают о том, почему на протяжении долгих лет сборник не утратил своей популярности.

19.00-20.30 Театральная читка классических произведений с листа. Интерактивная отрытая репетиция, приуроченная к «Году театра». «Театрально-концертный центр» – Тула, пр. Ленина, 85, корп. 1, 2 этаж

Участники читки включатся в постановочный процесс, исполнят роли и отрывки из произведений наравне с профессиональными артистами театра.

20 марта

9.00-20.00 Торжественная церемония закрытия ХI Международный конкурса юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Н.И. Белобородова. Тульская областная филармония им. Михайловского.

11.00-14.00 «Лучшие идеи для библиотеки» -дискуссионная площадка «мировое кафе»*. «Тульская библиотечная система» Библиотечно-информационный комплекс г. Тула, Красноармейский проспект, д. 1

Гостей ждет насыщенная программа:

Экскурсия по библиотечно-информационному комплексу.

Обзор выставки профессиональной литературы «Лучшие идеи для библиотеки».

Открытие мероприятия. Приветственное слово директора МУК «Тульская библиотечная система» Калининой О.А.

Презентация проектов по продвижению чтения и библиотек Тульской области «Лучшие идеи для библиотеки»

Презентация лучших идей (по итогам совместного обсуждения)

Подведение итогов «Мирового кафе».

11.15-16.00 Мастер-класс доцента кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Дениса Александровича Бурштейна. Тульская областная филармония им. Михайловского.

Мероприятие направлено на повышение профессионального уровня преподавателей и творческого роста учащихся, а так же использования в обучении передового опыта педагога-лидера в области музыкального образования.

13.10-14.00 Концерт «Музыкальное искусство – основа культурного развития общества». На сцене выступят студенты колледжа разных специальностей для всех желающих.

15.00-18.00 Экскурсия «Я иду в библиотеку». Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники и педагоги Центров совершат увлекательное путешествие по уникальным фондам и отделам библиотеки, смогут полистать редкие издания, дореволюционные детские книги и учебную литературу.

15.00-18.00 Читаем всей семьей: к 75-летию сборника «Волшебное слово» Валентины Осеевой. Час книги. Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники, педагоги Центра узнают о том, почему на протяжении долгих лет сборник не утратил своей популярности.

21 марта

11.00 Школа клубного работника «Современные модели учреждений и технологии организации культурно-досуговых и просветительских мероприятий». ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма». Городской концертный зал.

Семинар и мастер-класс для хореографических коллективов и отделений детских школ искусств и досуговых учреждений города с участием руководителей Государственного академического хореографического ансамбля «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной.

11.00-12.30 Семинарские занятия для хореографов и мастер-классы.

В мероприятии примут участие сотрудники муниципальных КДУ.

11.00-12.30 «Гармонные посиделки» - интерактивная экскурсия – концерт. Музей гармони Деда Филимона.

Участники мероприятия смогут узнать о происхождении и развитии этого самобытного инструмента, о том, как совершенствовался промысел от миниатюрных гармоник — черепашек ХIХ в., которые пользовались популярностью среди эстрадных гармонистов и цирковых музыкантов, до огромных концертных баянов и аккордеонов.

15.00-18.00 Экскурсия «Я иду в библиотеку». Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники и педагоги Центров совершат увлекательное путешествие по уникальным фондам и отделам библиотеки, смогут полистать редкие издания, дореволюционные детские книги и учебную литературу.

15.00-18.00 Читаем всей семьей: к 75-летию сборника «Волшебное слово» Валентины Осеевой. Час книги. Тульская областная универсальная научная библиотека.

Воспитанники, педагоги Центра узнают о том, почему на протяжении долгих лет сборник не утратил своей популярности.

15.30 Концертная программа «СТОЛЕТИЯ, ГОДА, МГНОВЕНИЯ…» из цикла «Доступная филармония»: Алексей СИМОНОВСКИЙ (гитара), Наталья ЛЬВОВА (скрипка). Музыка XVI – XX веков в оригинальных обработках для скрипки и гитары. Тульская областная филармония им. Михайловского.

22 марта

12.00 Секция «Эффективные методы продаж в сфере услуг. Упаковка культурного продукта». Тульский кремль.

Спикер: основатель event – компании «Витязь групп».

14.00 Праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры. Тульский кремль.

14.00 Работа интерактивной площадки «Читай, Тула!». Тульский кремль.

«Библиотечный бульвар»:

библиотечная экспозиция «Тула - библиотечная столица».

поэтический слэм.

мастер-классы по изготовлению книжной закладки, народной куклы, письму пером.

литературно - познавательная программа.

«Театральный круиз»:

библиотечная выставка «Весь мир - театр».

презентация проекта ЦГБ им. Л.Н. Толстого «Театральные среды».

кукольный спектакль детской библиотеки №11;

театрализованный флэшмоб

Фотозона «Я - читатель!»

15.00-16.00 Настольная игра про Тулу и туляков**. «Тульский историко-архитектурный музей» г. Тула, пр. Ленина, д. 27

23 марта

Праздник в музеях Тульской области:

Тематические, театрализованные экскурсии

работа выставок,

интерактивные программы,

лекции

музейно-педагогические занятия, квесты, интерактивные экскурсий-викторины,

концерт.

17.00-18.00 Лекция «Современный уличный театр в России». «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д. 85, корп. 1, 2 этаж.

Лекция посвящена современным тенденциям и запросам общества на театральные постановки и представления уличных театров страны.

24 марта

12.00 Музыкально-драматическая фантазия «Маленький принц». 6+ Тульская областная филармония им. Михайловского. Цена: 250 р.

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Антуана де Сент-Экзюпери. Тульский филармонический симфонический оркестр. Дирижер – Владислав Белоусов. Текст читают: Сергей Одиноков и Даниил Шель. Музыка К. Сен-Санса, М. Равеля, К. Дебюсси, Г. Малера.

17.00- 18.00 Лекция «Современная театральная Москва». «Театрально-концертный центр» г. Тула, пр. Ленина, д. 85, корп. 1, 2 этаж.

Лекция посвящена современным тенденциям и запросам общества на театральные постановки и представления уличных театров страны. Гости узнают о том, как работают муниципальных театры города Москвы.

25 марта

12.00 Спектакль «Кони привередливые». 12+ Тульский государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы им. М. Горького. Цена: 200-500 р.

12.00 «Портрет на фоне юбилея». Празднование 75-летия Тульского Дома народного творчества. ГУК ТО «Объединение центров развития искусства, народной культуры и туризма» г. Тула, ул. 9 Мая, 1Б.

В программе: творческие поздравления, театрализованное представление, флешмоб, вручение знака «Добродей».

Напомним, День работника культуры отмечается 25 марта. Свой праздник отмечают люди творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия.

*«Мировое кафе» (сфокусированное неформальное обсуждение перспектив библиотечной деятельности за чашечкой кофе)