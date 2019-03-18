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В этом году на ремонт дорог в Тульской области потратят 2,3 млрд рублей
Фото из архива Myslo

В этом году на ремонт дорог в Тульской области потратят 2,3 млрд рублей

В общей сложности планируется привести в порядок более 197 километров дорожного полотна.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашей области реализуют два региональных проекта - «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В рамках нацпроекта поставлена цель к 2024 году увеличить долю соответствующих нормативным требованиям региональных автодорог до 50%, а в крупнейших городских агломерациях - до 85%. 
 
В Тульской области к концу этого года проект «Дорожная сеть» предусматривает достижение показателя по состоянию региональных дорог – чуть более 46%, по дорогам агломерации – 65%
 
«Планируется отремонтировать свыше 197 км дорог. В их числе почти 154 км автодорог регионального и межмуниципального значения и 41 улица в населенных пунктах.  На эти цели будет направлено 2 млрд 327 млн руб. Предусмотрено федеральное финансирование в размере 938,5 млн руб», - сообщает пресс-служба правительства Тульской области.
 

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Родиона Дудника, в прошлом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали 87 объектов протяженностью чуть более 114 км. Общий бюджет финансирования составил 1 млрд 566 млн рублей. 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:45 0
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