Валерий Маслов презентовал книгу по истории Тулы

Этот труд — едва ли не единственная пока попытка систематизировать историю города-героя Тулы с древнейших времен до настоящих дней, о его людях, знаменательных событиях и роли в создании, защите и процветании России. Автор определяет ее жанр как популярная энциклопедия о Туле, направленная на воспитание чувства патриотизма и гордости туляков, особенно подрастающего поколения, за свой любимый город. И действительно, здесь отображены самые разные страницы в жизни города — история парков, храмов и музеев, есть главы, посвященные образованию, здравоохранению, архитектуры, рассказ о знаменитых земляках и многое другое.

«Память — прочная нить, связывающая многие поколения ушедших и ныне живущих людей, наполняющих нашу жизнь особым смыслом, особыми чувствами. Вот почему так важно знать свое прошлое, воспринимать свое родство к земле и месту, где живешь», — считает заслуженный работник культуры РФ, член-корреспондент Академии архитектурного наследия Владимир Куликов, написавший предисловие к книге.

Встреча прошла живо и интересно, писатель ответил на все вопросы юных читателей. На прощание все участники сделали фото на память.

Валерий Маслов — член Союза писателей России, заслуженный работник культуры РФ, член Союза журналистов России, директор Фонда поддержки творческой интеллигенции, директор Тульского Дома творчества, председатель Тульского отделения Всероссийского Союза писателей, председатель Межрегионального Союза писателей Центральной России, член исполкома Международного сообщества писательских Союзов, автор более тридцати книг прозы. Это не первое его обращение к краеведческой тематике. Несколько лет назад вышел сборник очерков «Тульские люди», а позже «Праздник детской жизни», рассказывающий об истории детского театра и о становлении тульского ТЮЗа.