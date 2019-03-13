На «Октаве» пройдут киновыходные фестиваля Center

23 и 24 марта в Большом зале «Октавы» пройдут киновыходные ежегодного

фестиваля документального кино Center. В первый день состоится показ

фильма про культовую японскую художницу Яеи Кусаму «Кусама.

Бесконечные миры».

Во второй день зрители увидят «После Лета» — документальное кино, в котором герои картины Кирилла Серебренникова «Лето» рассказывают о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени.

После показов зрители смогут обсудить увиденное с куратором фестиваля Майей Кузиной с помощью видеосвязи.

«Кусама. Бесконечные миры» — это первая картина из множества портретов

прославленной японки, которую одобрила и поддержала сама художница. С

детства страдающая галлюцинациями Кусама видит мир как повторяющийся

узор, что и отразилось в большинстве ее работ, состоящих из точек и прочих

паттернов. Себя художница тоже воспринимает как точку в бесконечной

Вселенной, а главную задачу видит в отражении личного опыта и попытке

сделать общество лучше через искусство. Именно эту связь между биографией Кусамы и эволюцией социального сознания в новейшей истории демонстрируют «Бесконечные миры». Юность художницы прошла в патриархальной Японии, а первые художественные шаги пришлось делать в преимущественно мужском арт-мире США 1960-х. Однако после череды ретроспектив и участия в Венецианской биеннале она обрела статус творца с мировым именем, чьи работы продаются за рекордные для женщины деньги.

«Кусама. Бесконечные миры» сняла Хезер Ленц — известная писательница,

режиссер и продюсер. Ее привлекают рассказы о людях с творческим складом ума, которые предпочли собственный путь проторенной дороге, и Яеи Кусама, безусловно, из их числа.

Показ фильма «Кусама. Бесконечные миры» состоится 23 марта в 19.00.

«После Лета» рассказывает о времени, в котором жили персонажи фильма

«Лето». Исполнитель роли «Скептика» Александр Кузнецов берет интервью у

Натальи Науменко, Артемия Троицкого, Игоря Петровского, Севы Новгородцева и Андрея Тропилло о русском роке, 80-х, советской молодежи, ленинградском быте и духе того времени. Разговоры проходят в реальных локациях фильма «Лето», куда герои приходят, чтобы рассказать, как все было на самом деле, а также окунуться в ностальгию и похвалить или, наоборот, раскритиковать «художественный вымысел». Вместе с ними зритель окунается в атмосферу Ленинграда 80-х, проходит по старым улочкам и дворам, заходит в Ленинградский рок-клуб вместе с его основателем, возвращается в прошлое коммуналок и квартирников, узнает новые факты о закулисье русского рока времен Виктора Цоя и Майка Науменко.

Фильм погружает в воспоминания о юности, рассказы героев чередуются с

кадрами из художественного фильма, переплетаясь между собой, они стирают границы времени и выстраивают диалог поколений. Особую атмосферу создают музыкальные произведения «Зоопарка», «Кино», Дэвида Боуи и других музыкантов, о которых идет речь в фильме. «После Лета» — не только эпиграф к художественной ленте Серебренникова и любопытное свидетельство об эпохе, описанной в ней, но и рассуждение об энергии молодости и внутренней

свободе.

Показ фильма состоится 24 марта в 19.00.

Билеты на показы можно купить на Myslo.