Фото из архива Myslo.
Акция для туляков: собери 20 билетов общественного транспорта и сходи в кино
Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года.
Администрация Тулы и культурный центр «Типография» запускают совместную акцию для пассажиров общественного транспорта.
Для участия необходимо собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс», сдать их в культурный центр «Типография» (ул. Ф. Энгельса 70-а) и получить билет на мероприятие или кино в заведениях-партнерах на выбор.
Участник сможет посетить концерт, мастер-класс, лекцию, посмотреть фильм.
Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года. Далее будет рассмотрен вопрос о ее продлении.
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