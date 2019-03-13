Акция для туляков: собери 20 билетов общественного транспорта и сходи в кино

Фото из архива Myslo.

Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года.

Администрация Тулы и культурный центр «Типография» запускают совместную акцию для пассажиров общественного транспорта.

Для участия необходимо собрать 20 билетов общественного транспорта МКП «Тулгорэлектротранс», сдать их в культурный центр «Типография» (ул. Ф. Энгельса 70-а) и получить билет на мероприятие или кино в заведениях-партнерах на выбор.

Участник сможет посетить концерт, мастер-класс, лекцию, посмотреть фильм.

Акция будет проходить в тестовом режиме с 18 марта по 31 мая 2019 года. Далее будет рассмотрен вопрос о ее продлении.