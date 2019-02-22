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«Чиж & Co» возвращается в Тулу с юбилейным концертом
На фото лидер группы Сергей Чиграков. Фото Елены Разиной.

«Чиж & Co» возвращается в Тулу с юбилейным концертом

Большой юбилейный концерт «Чиж & Co» пройдет 24 марта в Тульском областном центре молодежи. Начало в 19.00.

Легендарный коллектив «Чиж & Co» совмещает в своем творчестве сразу три музыкальных стиля: блюз, рок и рок-н-ролл. Немного грустные песни о любви в творчестве Чижа чередуются с более бодрой музыкой иной направленности — и тогда эти песни напоминают смесь городского романса с классическим гитарным роком.

В этом году группа отмечает 25-летний юбилей. Её история началась в далеком 1994 году, когда Сергей Чиграков, более известный как Чиж, собрал постоянную группу «Чиж & Со».


На фото бас-гитарист группы Алексей Романюк (посередине).

В ее состав вошли на тот момент молодые звёзды питерского рока: бас-гитарист Алексей Романюк из группы «Петля Нестерова», гитарист Михаил Владимиров из «Мифов» и барабанщик Владимир Ханутин во главе с лидером и автором почти всех песен Сергеем Чиграковым. В этом же году вышел их первый альбом «Перекресток», песни которого постоянно звучали на всех радиостанциях бывшего СССР.


С. Чиграков во время записи альбома «Перекресток».

И в наши дни группа не теряет своей популярности и имеет целую армию фанатов. Музыканты «Чиж & Co» активно гастролируют по стране и выступают на известных рок-фестивалях. Недавно у группы появился собственный профиль в инстаграм @the_chizh_co. Теперь фанаты группы могут следить за видео-, фотоотчетами и другими интересными событиями в творческой жизни группы.

На концерте в Туле музыканты представят все свои легендарные хиты. Не пропустите!

Билеты на концерт группы «Чиж & Co» уже в продаже. Их можно приобрести в любой точке нашего сервиса Myslo-касса.

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 17:52 +2
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