Центр Тулы встал в пробках

Судя по сервису Яндекс.Карты, пятничный вечер перестает быть томным. Центр города встал в пробках.

Из дорожных событий на картах на момент публикации новости отмечено лишь одно ДТП на ул. Советской и дорожные работы на ул. Демонстрации.

Возможно, причиной ранних пробок стала короткая предпраздничная пятница. А может быть, ограничения движения и парковки в центре Тулы, введенные с 21 по 23 февраля. Подробности об ограничениях смотрите здесь.

Перед выездом с работы не лишним будет заглянуть в карты и выбрать более свободный путь.