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Центр Тулы встал в пробках

Центр Тулы встал в пробках

Выбирайте пути объезда заранее!

Судя по сервису Яндекс.Карты, пятничный вечер перестает быть томным. Центр города встал в пробках.

 

Из дорожных событий на картах на момент публикации новости отмечено лишь одно ДТП на ул. Советской и дорожные работы на ул. Демонстрации. 

Возможно, причиной ранних пробок стала короткая предпраздничная пятница. А может быть, ограничения движения и парковки в центре Тулы, введенные с 21 по 23 февраля. Подробности об ограничениях смотрите здесь.

Перед выездом с работы не лишним будет заглянуть в карты и выбрать более свободный путь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:05 +11
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Место
Тула

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