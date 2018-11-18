Жителя Ясногорска осудили за ложное сообщение об угоне

Суд признал его виновным и назначил штраф на сумму 20 тысяч рублей.

Ясногорский районный суд вынес обвинительный приговор 47-летнему местному жителю, обвиняемому в заведомо ложном доносе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в июле текущего года осужденный попытался избежать ответственности за передачу права управления транспортным средством лицу, не имеющему водительского удостоверения и попавшему в ДТП. Для этого он обратился в полицию с заявлением об угоне его «Форда».

Оказалось, что после распития спиртного осужденный пустил за руль несовершеннолетнего, который не справился с управлением и врезался остановку общественного транспорта.

Владелец машины, несмотря на предупреждение об ответственности за ложный донос, сообщил, что его машину угнали. Однако после опроса очевидцев полицейские установили все обстоятельства происшествия и выяснили, что иномарку никто не угонял.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.