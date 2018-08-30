В историческом центре Тулы археологи нашли детские игрушки XVIII века

Фото Алексея Пирязева.

Археологи продолжают работы в музейном квартале в историческом центре Тулы. Сейчас ведутся работы во дворе дома №8 по ул. Металлистов, в котором располагается филиал музея «Куликово поле». Там были заложены четыре архитектурных шурфа, глубина раскопов составляет 2,5-3 метра.

– Все археологические работы будут продолжены вплоть до материка — до того уровня, ниже которого люди уже не жили. Это приблизительно 4-4,5 м. Все находки станут частью новой экспозиции музея, – рассказал Myslo заведующий отделом археологических исследований музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

Уже на сегодняшний день тульские археологи нашли предметы быта горожан XVIII века, архитектурные элементы — фрагменты колонн, дверную ручку, погремушку и глиняную лошадку.

В честь открытия музейного квартала на День города, 8 сентября, с 12.00 до 16.00 сотрудники музея «Куликово поля» проведут бесплатную экскурсию для жителей и гостей оружейной столицы по археологической лаборатории и реставрационному центру, которые находятся на ул. Металлистов, 1.

А уже 15 сентября в новом филиале музея на ул. Металлистов, 8 экскурсоводы расскажут тулякам о Куликовской битве и подготовке к ежегодному фестивалю на территории заповедника. Также гостям презентуют видеоролик, специально подготовленный к этой дате.