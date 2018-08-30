Фоторепортаж: Тульский государственный музей оружия отмечает 145-летие

Фото и видео Алексея Пирязева. По информации пресс-службы правительства Тульской области.

Поздравить коллектив музея с этим событием пришли первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, ветераны Великой Отечественной войны, руководители федеральных, региональных и муниципальных музеев, учреждений культуры региона, представители авторских творческих коллективов, создававших проект нового здания и экспозиции музея.

Юрий Андрианов зачитал поздравительный адрес губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В частности, в нем говорится:

«Сегодня тульский Музей оружия по праву считается одним из лучших в мире. Он оснащен передовыми мультимедийными технологиями и позволяет каждому посетителю узнать что-то новое о мастерстве отечественных оружейников и конструкторов.

Интерес к экспозициям музея растет с каждым годом. Благодаря этому к нам приезжает все больше гостей не только из других регионов России, но и из-за рубежа.

Все это возможно благодаря слаженной работе каждого сотрудника музея. Вы оберегаете бесценное наследие тульских оружейников, вдохновляете нынешнюю молодежь идти по их стопам и продолжать традиции предков. Даете нам возможность гордиться историей и достижениями российского государства».

Председатель правительства также вручил отличившимся сотрудникам региональные награды.

После официальной части для гостей праздника была подготовлена экскурсия по постоянной экспозиции «История холодного и стрелкового оружия с XIV века до современности».



Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России. Его история неразрывно связана с Тульским оружейным заводом. Старинное ручное оружие на этом предприятии стали собирать в первой четверти XVIII в.

Музей был открыт 30 августа 1873 г. в одной из комнат правления завода, предназначенной одновременно для хранения и экспонирования предметов. В 17 витринах и на щитах в хронологическом порядке были размещены 156 образцов штатного огнестрельного и холодного оружия.

В августе 1996 г. музей вывели из состава Тульского оружейного завода, и он получил статус федерального учреждения. Для дальнейшего развития музея было принято решение о строительстве нового здания. Шестиэтажное здание музея, выполненное в форме шлема древнерусского воина, введено в эксплуатацию в марте 2012 г.

Проект новой постоянной экспозиции «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности» Тульского государственного музея оружия разработан с учетом последних достижений в области музейного дизайна. 23 февраля 2015 г. были открыты для посещения два первых экспозиционных уровня (залы второго и третьего этажей) в новом здании музея оружия. С 1 ноября 2016 г. по 15 ноября 2017 г. проведены работы по созданию экспозиционных комплексов на третьем и четвертом экспозиционных уровнях (залы четверного и пятого этажей). Сейчас общая площадь всей экспозиции, размещенной на четырех этажах нового здания, составляет 5200 кв. м. Экспонируется 1682 единицы оружия, что составляет 51% от всего количества оружия в собрании музея.

В постоянной экспозиции широко используются новейшие мультимедийные комплексы с применением передовых инновационных технологий.

В 2019 году в планах руководства музея открыть Музейно-выставочный и интерактивный культурно-образовательный центр «Тула мастеровая» в новом Музейном квартале Тулы на улице Металлистов.