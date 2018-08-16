К 500-летию кремля в Туле издадут энциклопедию города

Фото из архива Myslo.

В издание войдут научные статьи по истории оружейной столицы России и районов области.

Центр организации закупок Тульской области объявил тендер на создание историко-культурной энциклопедии к 500-летию Тульского кремля. Заказчиком издания выступает Тульская областная универсальная научная библиотека. Начальная цена контракта составила 4 109 589,04 рубля.

Согласно условиям конкурса, в издание должны войти не менее 60 научных статей по истории Тулы и районов области, информация о музеях, библиотеках, театрах, архивах, филармонии, парках, мемориальных досках, спортивных сооружениях, а также перечень указателей и фотоматериалы.

Всего будет отпечатано 1000 экземпляров энциклопедии.

Победителя планируют определить уже 7 сентября, а дата реализации проекта — не позднее 1 декабря этого года.