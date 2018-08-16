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На проспекте Ленина в Туле столкнулись пять машин
Фото Юлии Гришиной

На проспекте Ленина в Туле столкнулись пять машин

На месте ДТП образовалась пробка, участники заняли левую полосу в сторону Щекинского шоссе.

На проспекте Ленина, напротив Могилёвского сквера, произошла массовая авария – столкнулись пять попутных машин: Mitsubishi ASX, Skoda Octavia, Renault Duster, «Лада» пятнадцатой модели и Daewoo Nexia.

Участники ДТП полностью перегородили левую полосу движения в сторону Щекинского шоссе, образовалась пробка. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:25 +7
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