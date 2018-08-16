Фото Юлии Гришиной
На проспекте Ленина в Туле столкнулись пять машин
На месте ДТП образовалась пробка, участники заняли левую полосу в сторону Щекинского шоссе.
На проспекте Ленина, напротив Могилёвского сквера, произошла массовая авария – столкнулись пять попутных машин: Mitsubishi ASX, Skoda Octavia, Renault Duster, «Лада» пятнадцатой модели и Daewoo Nexia.
Участники ДТП полностью перегородили левую полосу движения в сторону Щекинского шоссе, образовалась пробка. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал.
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