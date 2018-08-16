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За убийство знакомого из ружья житель Тульской области проведет 9 лет в колонии строгого режима

За убийство знакомого из ружья житель Тульской области проведет 9 лет в колонии строгого режима

Убийца посчитал приговор слишком жестким и пытался обжаловать его в суде.

49-летний житель Ясногорска осужден за убийство знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что вечером 22 декабря 2017 года, находясь на приусадебном участке одного из домов в деревне Рязановка, мужчина распивал спиртное в компании своих друзей. В ходе конфликта с одним из них осужденный достал из своего автомобиля охотничье ружье и выстрелил обидчику в голову. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Убийца с места преступления скрылся.

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и УМВД преступление удалось раскрыть по горячим следам.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный посчитал такое наказание слишком жестким и обжаловал приговор в Тульском областном суде. Однако судебная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения, а его жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:49 +4
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