Космическая выставка в Туле: роботы, виртуальная реальность и выход на орбиту

21 июля на парковке тульского «Макси» появилась настоящая космическая колония. В сферических белых шатрах все желающие смогут почувствовать себя покорителями Вселенной.

С последними достижениями виртуальной реальности и настоящими роботами-ассистентами тульские космонавты пройдут программу подготовки на космических симуляторах.

А еще всех космических путешественников ждет знакомство с жилым модулем колонии и сферический кинотеатр.

Интерактивное приключение «Космосфера» ежедневно ждет гостей с 10.00 до 21.00.

Стоимость полета для детей до 13 лет — 400 рублей, от 13 и старше — 450 рублей.

В будние дни действует акция — детский билет 350 рублей, взрослый — 400 рублей.

Вместе еще дешевле: для групп от 15 человек стоимость билета — всего 300 рублей!

Все интерактивные зоны, виртуальная реальность, аттракционы и симуляторы включены в стоимость билета.

Подробности в группе ВКонтакте.