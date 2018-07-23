Космическая выставка в Туле: роботы, виртуальная реальность и выход на орбиту
Новый проект-приключение «Космосфера» стартовал на парковке ТРЦ «Макси».
21 июля на парковке тульского «Макси» появилась настоящая космическая колония. В сферических белых шатрах все желающие смогут почувствовать себя покорителями Вселенной.
С последними достижениями виртуальной реальности и настоящими роботами-ассистентами тульские космонавты пройдут программу подготовки на космических симуляторах.
А еще всех космических путешественников ждет знакомство с жилым модулем колонии и сферический кинотеатр.
Интерактивное приключение «Космосфера» ежедневно ждет гостей с 10.00 до 21.00.
Стоимость полета для детей до 13 лет — 400 рублей, от 13 и старше — 450 рублей.
В будние дни действует акция — детский билет 350 рублей, взрослый — 400 рублей.
Вместе еще дешевле: для групп от 15 человек стоимость билета — всего 300 рублей!
Все интерактивные зоны, виртуальная реальность, аттракционы и симуляторы включены в стоимость билета.
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