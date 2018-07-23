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В Тульской области состоится ралли «Шелковый путь»

В Тульской области состоится ралли «Шелковый путь»

Участок международного ралли-марафона проложен в нескольких областных районах.

Пятницу 27 июля жители Тульской области проведут под шум колес и рев моторов: в регионе состоится этап ралли «Шелковый путь». Его маршрут проложен в Куркинском и Воловском районах. С 8.30 и до 12.00 зрители смогут понаблюдать за марафоном у деревни Крутое Куркинского района, а с 9.30 до 13.30 — около мотеля «Медведев лес» (272 км автодороги М-4).

Ралли-марафон-2018 стартовал 20 июля в Астраханской области. Целую неделю участники будут соревноваться на пересеченной местности и торжественно завершат гонку в Москве, на Красной площади.

В 2018 году ралли частично повторит маршрут предыдущих лет: гонка пройдёт по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также Республики Калмыкия. В итоге дистанция «Шелкового пути» составит более трех с половиной тысяч километров.

За победу будут сражаться настоящие звезды ралли-гонок: двукратные победители «Дакара» Нассер Аль-Аттия и Нани Рома, победитель ралли-рейда «Африка» Матье Серрадори, постоянные участники Кубка мира по ралли-рейдам Язид Аль-Раджи, Брайс Мензис и Гарри Хант, а также многие другие. Полный список участников организаторы обещают опубликовать позднее: в нём будет немало сюрпризов!

Подробнее информацию читайте на официальном сайте ралли.

Автор: Юлия Коршунова, сегодня, в 14:14 +8
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