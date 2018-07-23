В Тульской области состоится ралли «Шелковый путь»

Пятницу 27 июля жители Тульской области проведут под шум колес и рев моторов: в регионе состоится этап ралли «Шелковый путь». Его маршрут проложен в Куркинском и Воловском районах. С 8.30 и до 12.00 зрители смогут понаблюдать за марафоном у деревни Крутое Куркинского района, а с 9.30 до 13.30 — около мотеля «Медведев лес» (272 км автодороги М-4).

Ралли-марафон-2018 стартовал 20 июля в Астраханской области. Целую неделю участники будут соревноваться на пересеченной местности и торжественно завершат гонку в Москве, на Красной площади.

В 2018 году ралли частично повторит маршрут предыдущих лет: гонка пройдёт по территории Астраханской, Волгоградской, Липецкой, Тульской и Московской областей, а также Республики Калмыкия. В итоге дистанция «Шелкового пути» составит более трех с половиной тысяч километров.