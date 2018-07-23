Tele2 поддержит начинающих фотохудожников на фестивале «Sолома»

В этом году партнерство с фестивалем «Sолома» затронет фотоискусство и дополнит музыкально-поэтическое содержание мероприятия, которое пройдет 4 августа в московском саду «Эрмитаж».

Tele2 запускает фотоконкурс, который поможет талантливым людям рассказать о своем мастерстве и представить работы широкой аудитории. Его тематика — уютные уголки летней Москвы.

Для участия нужно выложить в Instagram снимок своего любимого места в столице с подписью «Я участвую в фотоконкурсе Tele2» и хештегом #soloma.

Экспертное жюри выберет 15 лучших фотографий, которые на время фестиваля станут основой фотовыставки в саду «Эрмитаж». Работы увидят более 5 000 человек, а победителя конкурса Tele2 наградит прямо на главной сцене «Sоломы». Все фотографии, опубликованные под хештегом #soloma, попадут в электронный фотоальбом, который будет издан на сайте проекта и сетевого издания m24.ru.

Тем, кто не владеет мастерством фотографии, Tele2 предлагает оказаться по другую сторону фотоискусства. Специально для участников «Sоломы» оператор установит технологичную 3D-фотозону. Здесь любой посетитель фестиваля сможет сделать «живую» фотографию с углом обзора 180 градусов и сразу выложить ее в Instagram.

Генеральный директор «Tele2 Москва»:

Игорь Жижикин - Сегодня огромное число одаренных молодых людей пытается преодолеть трудности, мешающие их профессиональному успеху. Имея определенный ресурс, Tele2 делится им с молодыми талантами, которым не хватает творческой площадки для активного старта, Мы понимаем, как нелегко начинать свой путь без поддержки, поэтому хотим стать проводником талантов в большой мир фотоискусства. Участие в конкурсе — легкий и простой способ заявить о себе и познакомиться с единомышленниками.

Тема фотографии близка оператору мобильной связи, поэтому Tele2 уже не в первый раз поддерживает проекты в сфере искусства. Так, в сентябре прошлого года оператор стал партнером МАММ. В рамках сотрудничества Tele2 дополняла фотовыставки музея виртуальной реальностью, а в апреле этого года приняла участие в «Фотобиеннале — 2018», где предложила своим абонентам ряд привилегий.

Кроме того, как социально ответственная компания Tele2 способствует развитию творческих и профессиональных инициатив. Уже второй год подряд Tele2 участвует в проекте «TVоя Москва», где помогает молодым людям реализовать потенциал в карьере. Также компания выступает партнером конкурса Disney, победители которого создают большое кино с профессионалами современного кинематографа. В 2017 году Tele2 давала возможность молодым исполнителям спеть на одной сцене с именитыми артистами на Bosco Fresh Fest, а на Sоломе поддерживала талантливых литераторов.