новости
новости
Регистрация
Tele2 поддержит начинающих фотохудожников на фестивале «Sолома»

Tele2 поддержит начинающих фотохудожников на фестивале «Sолома»

Оператор мобильной связи Tele2 продолжает поддерживать творческие проекты, помогающие талантливым людям реализовывать свои способности.

В этом году партнерство с фестивалем «Sолома» затронет фотоискусство и дополнит музыкально-поэтическое содержание мероприятия, которое пройдет 4 августа в московском саду «Эрмитаж».

Tele2 запускает фотоконкурс, который поможет талантливым людям рассказать о своем мастерстве и представить работы широкой аудитории. Его тематика — уютные уголки летней Москвы.

Для участия нужно выложить в Instagram снимок своего любимого места в столице с подписью «Я участвую в фотоконкурсе Tele2» и хештегом #soloma.

Экспертное жюри выберет 15 лучших фотографий, которые на время фестиваля станут основой фотовыставки в саду «Эрмитаж». Работы увидят более 5 000 человек, а победителя конкурса Tele2 наградит прямо на главной сцене «Sоломы». Все фотографии, опубликованные под хештегом #soloma, попадут в электронный фотоальбом, который будет издан на сайте проекта и сетевого издания m24.ru.

Тем, кто не владеет мастерством фотографии, Tele2 предлагает оказаться по другую сторону фотоискусства. Специально для участников «Sоломы» оператор установит технологичную 3D-фотозону. Здесь любой посетитель фестиваля сможет сделать «живую» фотографию с углом обзора 180 градусов и сразу выложить ее в Instagram.

Генеральный директор «Tele2 Москва»:

Игорь Жижикин

- Сегодня огромное число одаренных молодых людей пытается преодолеть трудности, мешающие их профессиональному успеху. Имея определенный ресурс, Tele2 делится им с молодыми талантами, которым не хватает творческой площадки для активного старта, Мы понимаем, как нелегко начинать свой путь без поддержки, поэтому хотим стать проводником талантов в большой мир фотоискусства. Участие в конкурсе — легкий и простой способ заявить о себе и познакомиться с единомышленниками.

 

 

Тема фотографии близка оператору мобильной связи, поэтому Tele2 уже не в первый раз поддерживает проекты в сфере искусства. Так, в сентябре прошлого года оператор стал партнером МАММ. В рамках сотрудничества Tele2 дополняла фотовыставки музея виртуальной реальностью, а в апреле этого года приняла участие в «Фотобиеннале — 2018», где предложила своим абонентам ряд привилегий.

Кроме того, как социально ответственная компания Tele2 способствует развитию творческих и профессиональных инициатив. Уже второй год подряд Tele2 участвует в проекте «TVоя Москва», где помогает молодым людям реализовать потенциал в карьере. Также компания выступает партнером конкурса Disney, победители которого создают большое кино с профессионалами современного кинематографа. В 2017 году Tele2 давала возможность молодым исполнителям спеть на одной сцене с именитыми артистами на Bosco Fresh Fest, а на Sоломе поддерживала талантливых литераторов.

 

сегодня, в 13:23
Другие статьи по темам
Событие
конкурс фотохудожников Sолома
Место
Теle2 запускает фотоконкурс для выставки в московском саду Эрмитаж
Прочее
Я участвую в фотоконкурсе Tele2 и хештегом soloma

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме
Администрация Тулы: ливневки работают в штатном режиме
Как будем отдыхать в 2019 году: в Министерстве труда рассказали о переносе выходных дней
Как будем отдыхать в 2019 году: в Министерстве труда рассказали о переносе выходных дней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.