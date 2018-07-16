Тульская актриса награждена дипломом международного фестиваля

Автор Наталия Комарова.

Фестиваль моноспектаклей Festmono проводится в столице Сербии уже в сорок третий раз. В этот раз он проходил в Белграде с 28 июня по 1 июля. В Белград съехались театральные коллективы и актеры из Франции, Швеции, Польши, Сербии, России и других стран.

Россию на этом фестивале представила актриса тульского театра-студии «Мюсли» Дарья Зайцева с мим-спектаклем «В коробке», главным героем которого является наивный чудак.

– Он чересчур открытый и добрый, от этого и страдает. Да, этот персонаж какая-то утрированная часть меня, — говорит Дарья.

– Видео нашего спектакля увидел Марко Стоянович, президент международного объединения мимов, — рассказала режиссер спектакля Людмила Кацеро. — Он и посоветовал отправить запись в оргкомитет фестиваля. Мы отправили заявку и прошли отбор. Это большая честь для нас, потому что мы были единственными представителями России на Festmono, к тому же непрофессионалы: среди актёров, выступавших на фестивале, были очень серьёзные профи, учившиеся у Марселя Марсо и снимавшиеся в фильмах с Жераром Депардье.

Актриса Дарья Зайцева осталась довольна организацией фестиваля и получила огромное удовольствие от сотрудничества. Туляки смогут посмотреть моноспектакль «В коробке» осенью этого года.