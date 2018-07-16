Электроснабжение в Ясногорском районе восстановили

Фото ГУ МЧС по ТО.

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области.

По состоянию на 19.40 электроснабжение полностью восстановлено.

На месте работали бригады филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека и 1 единицы техники.

Как сообщалось ранее, 16 июля 2018 года в 16.25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в 6 населенных пунктах Ясногорского района. В зону отключения попали более 300 домов и около 1360 жителей.