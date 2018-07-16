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Электроснабжение в Ясногорском районе восстановили
Фото ГУ МЧС по ТО.

Электроснабжение в Ясногорском районе восстановили

Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Тульской области.

По состоянию на 19.40 электроснабжение полностью восстановлено.

На месте работали бригады филиала «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекались 3 человека и 1 единицы техники.

Как сообщалось ранее, 16 июля 2018 года в 16.25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в 6 населенных пунктах Ясногорского района. В зону отключения попали более 300 домов и около 1360 жителей.

 
вчера, в 22:25 +1
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Ясногорский район

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