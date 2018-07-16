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В Туле прошла совместная тренировка спасателей и поисковиков «Лиза Алерт»

В Туле прошла совместная тренировка спасателей и поисковиков «Лиза Алерт»

Тренировка проходила вблизи поселка Косая Гора городского округа Тула. Целью учений стало совершенствование работы по поиску людей в темное время суток.

14 июля 2018 года сотрудники тульской специализированной пожарно-спасательной части провели совместные учения с общественной поисковой организацией «Лиза Алерт».

Группой робототехнических средств и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в составе двух человек личного состава были отработаны действия по поиску пострадавших с применением квадрокоптеров. В учениях также принимали участие кинологические расчеты Тульского спасательного центра.

Использовались различные режимы работы инфракрасной камеры БПЛА в условиях неоднородных рельефов местности. Летательные аппараты совершили шесть облетов, с общим временем 1 час 30 минут.

Региональное спасательное ведомство давно и тесно взаимодействует с общественниками.

сегодня, в 21:27 +1
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