«Театральный дворик-2018»: полная программа фестиваля

Фото из архива Myslo.

На фестиваль соберутся более 60 театральных коллективов из Испании, США, Швейцарии, Белоруссии и России.

В день открытия, 20 июля в Туле пройдет традиционное карнавальное шествие, построение на него начнется в 15.30. Это будет самостоятельный карнавальный перформанс с интерактивном и мастер-классами.

Отдельно будет работать творческая лаборатория по изготовлению карнавальных костюмов. Каждый желающий туляк, под руководством дизайнеров и актеров из Санкт-Петербурга сможет изготовить для себя импровизированный карнавальный костюм и поучаствовать в шествии. Карнавальное шествие начнется в 16.30 от улицы Пушкинской, пройдет по пешеходной части проспекта Ленина и завершится на площади Ленина в 17.30.

В 17.30 на площади Ленина также состоится торжественная церемония открытия и Парад участников, в котором выступят более 50 театральных коллективов из России, ближнего и дальнего зарубежья.

В день открытия фестиваля будет параллельно работать три площадки — площадь Ленина, Тульский Кремль и площадь перед Главпочтамтом.

Специально для церемонии открытия подготовлен уникальный театральный проект, над созданием которого работали известные огненно-пиротехнические команды, байк-шоу, творческая хореографическая мастерская. Завершится первый день фестиваля фейерверком на площади Ленина.

В субботу, 21 июля с 14.00 впервые, в формате фестиваля, начнется грандиозный театральный марафон, который продлится до 22−00. В марафоне будет задействовано более 18 театральных площадок в центре города.

По традиции организаторы постарались охватить как можно больше жанров: театральные спектакли, хореография, цирковое искусство, фаершоу и музыка различных направлений.

Дмитрий Топтун (двукратный Чемпион Мира по парикмахерскому искусству) представит два уникальных коллаборационных проекта: интерактивное шоу фантазийных причесок, принять участие в котором сможет любой желающий, и уникальный интерактивный парад корсетов, подготовленный совместно с дизайнерами и артистами из Москвы.

Закрытие фестиваля 22 июля традиционно пройдет на набережной Упы. Шесть площадок будут работать с 13.00 до 22.00. На церемонию закрытия приглашен музыкальный коллектив из Казани — ВИА «Волга-Волга». Закрытие Юбилейного Фестиваля ознаменуется грандиозным пиротехническим шоу и праздничным салютом, сценарий которых специально прописывался в течении нескольких месяцев.

Программа X Международного фестиваля уличных театров

20 июля

ул.Пушкинская-пр.Ленина

15.00 — 16.30 — Творческая лаборатория по изготовлению карнавальных

костюмов. Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург), театр «Эрмитаж» (Тула)

(ул. Пушкинская)

16.00 — 16.30 — Построение колонны Карнавального шествия (ул.

Пушкинская)

16.30 — 17.30 — Карнавальное шествие (по пешеходной части пр. Ленина

до пл. Ленина)

Пл. Ленина 17.30 — 17.45 — Официальное открытие Х Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик» 17.45 — 18.45 — Театрализованный парад участников Фестиваля 18.45 — 19.15 — Оркестр карнавальной музыки «Маракату?» (Москва). Интерактивное барабанное шоу. 19.15 — 20.00 — Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head». 20.00 — 20.45 — Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт- Петербург). Спектакль «Moonsters». 21.00 — 22.00 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+» (г. Серпухов). Спектакль «Сумерки». 21.50 — 22.00 — Театр огня «Эра» (Тула) 22.00 — Салют. Тульский Кремль 19.00 — 19.40 — Fane Solamente (Испания) 19.40 — 20.20 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань). 20.25 — 21.05 — Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт- Петербург). «Оторвемся по-питерски» 21.10 — 22.00 — Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Главпочтамт

19.15 — 20.15 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа «Мова”.

20.45 — 20.55 — Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.

21.00 — 21.15 — Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу «Альбион»

21.20 — 22.00 — Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное шоу «Иди за мечтой» Интерактивно-карнавальная площадка (Тульский Кремль — пл. Ленина) 19.00 — 22.00 — интерактивная программа и фотозона от театров- участников Х Международного Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»: «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв), «Золотой театр» (Видное), Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула), Дуэт «Наедине» (Тула), Евгений Гитис (Москва), Илья Коржов (Тула), Лаборатория невербального театра «Сомнамбула» (Москва), Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева (Тула), Михаил Монин (Москва), Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск), Музыкальный театр «Gorizont Entertainment», Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург), Загадочные гадалки (Санкт- Петербург), Никита Измайлов (Москва), Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула), Студия танца Екатерины Юруть «АРАКС» (Тула), Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула), Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула), Театр «Небесная карусель» (Санкт- Петербург), Театр «Постскриптум» (Москва), Театр «СоЛу» (Санкт- Петербург), Театр «Странствующие куклы господина Пэжо» (Санкт- Петербург), Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург), Театр в гриме «De Bufo» (Уфа), Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург), Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург), Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда» (Нижний Новгород), Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург), Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург), Тольяттинский Уличный Театр Живых Статуй (Тольятти), Тульский театр «Эрмитаж» (Тула), Уличный Театр «Барселона» (Москва), Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт- Петербург), Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург), Фолк- проект LaVerden (Тула). 21 июля 1. Рисуй! (пр. Ленина 90 к2, корпус № 6 ТулГУ) 14.00 — 14.40 — Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Лыба». 14.40 — 15.00 — Евгений Гитис (Москва). «Клоун Жека и сумасшедший велосипед». 15.00 — 16.00 — Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль «Супер-Ы». 14.00 — 16.00 Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург) 2. Добивайся! (пр. Ленина 84а, угол жилого дома) 14.00 — 14.45 — Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль «Ловцы снов». 14.45 — 15.10 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт». 15.10 — 16.00 — Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда» (Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…». 14.00 — 16.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 3. Беги! (пр. Ленина 84к1, спорткомплекс ТулГУ) 16.20 — 16.30 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). «Сказочный сон». 16.30 — 17.10 — Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль «Mama mia». 17.10 — 17.35 — Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт». 17.35 — 18.00 — Никита Измайлов (Москва). Контактное жонглирование 16.30 — 18.00 — Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых скульптур 16.30 — 18.00 – Непредсказуемый предсказатель (Санкт-Петербург) 4. Расти! (пр. Ленина 84, корпус № 2 ТулГУ) 16.00 — 16.45 — Лаборатория Елены Порошиной «Команда+" (г. Серпухов). Спектакль «Мальчик-с-пальчик и его родители». 16.45 — 17.20 — Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с элементами stand up. 17.20 — 17.45 — Лаборатория невербального театра «Сомнамбула» (Москва). Пантомима «Liberation». 17.50 — 18.00 — Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула). «BohoDance». 16.00 — 18.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 5. Береги! (пр. Ленина 95, корпус № 1 ТулГУ) 14.00 — 14.50 — Дмитрий Лобов и барабанное шоу театра «Эрмитаж» (Тула). Мастер-класс по игре на барабанах. 14.50 — 15.35 — Фолк-проект LaVerden (Тула). 15.35 — 16.00 — Клоун Лелик (Беларусь, Могилёв). Пантомима «Весёлый оркестр». 14.00 — 16.00 Уличный Театр «Барселона» (Москва). Аллея живых скульптур 14.00 — 16.00 — Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 6. Делись! (пр. Ленина 89, гимназия № 20) 14.00 — 14.30 — «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв). Интерактивное шоу «Наездники». 14.30 — 14.40 — Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). Танцевальный перформанс «От холода до…». 14.40 — 14.55 — Светлана Сидоренко (Тула). Вокальная программа. 15.00 — 16.00 — Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). Хореографическая программа «Мова”. 14.00 — 16.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). Аллея живых скульптур. 7. Люби! (пр. Ленина 74−76, Толстовский сквер) 16.00 — 16.30 — Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках”. 16.40 — 17.10 — Молодежный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск) 17.15 — 17.25 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). «Чемоданчик со сказками». 17.30 — 18.00 — Детская театральная школа-студия «ЭРМИТАЖик» (Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу». 16.00 — 18.00 — Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти). Аллея живых скульптур. 8. Мечтай! (пр. Ленина 85к1 — 85, Likёrka Loft) 16.00 — 16.40 — Группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула). «Джаз-кафе». 16.50 — 17.20 — Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург) и Илья Поляков (Санкт-Петербург). Спектакль «ЧТО делать?» 17.20 — 18.00 — Школа танцев «Cubana Club» (Тула). Мастер-класс по кубинской сальсе. 16.00 — 18.00 Непредсказуемый предсказатель и Загадочная гадалка (Санкт-Петербург) 9. Отдыхай! (пр. Ленина 85к2 — 85к1, Likёrka Loft)

18.00 – 18.45 – Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нибелунги»

18.45 – 19.20 – Независимое творческое объединение «Freak Fabrik»

(Москва). Спектакль «Эффект присутствия».

19.20 – 20.00 «Золотой театр» (Видное). Спектакль «Алиса в Стране

Чудес»

10. Летай! (пр. Ленина 79, Газпром межрегионгаз Тула)

18.00 – 18.30 – Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург).

Спектакль “Кстати о птичках”.

18.30 – 18.40 – Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

«Чемоданчик со сказками».

18.40 – 19.45 – Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль

«Сказки наизнанку».

19.45 – 20.20 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

18.00 – 19.30 – Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

Аллея живых скульптур.

11. Рискуй! (пр. Ленина 61-63, Сквер тулякам-героям)

17.00 – 19.00 – FRAME FAM (Тула). Танцевальный батл.

19.10 – 19.50 – Михаил Монин (Москва). Интерактивное шоу фокусов с

элементами stand up.

20.00 – 20.30 – Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева

(Тула). Мастер-класс по фехтовальному искусству.

12. Танцуй! (пр. Ленина 44а, Государственный архив Тульской

области)

18.00 – 19.00 – Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа “Мова”.

19.00 – 19.20 – Танцевальный дом BM1 (Тула).

19.20 – 19.30 – Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула).

«BohoDance».

19.30 – 20.30 – Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда»

(Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…».

13. Пой! (пр. Ленина 43-45, Пушкинский сквер)

17.00 – 18.20 – Театр «Постскриптум» (Москва). Спектакль

«Таинственное происшествие в отеле Гринфингерс».

18.20 – 18.50 – Струнный квартет «El Classic» (Тула). «Дерзкие

струны».

18.55 – 19.25 – Лаборатория невербального театра «Сомнамбула»

(Москва). Пантомима «Liberation».

19.30 – 21.00 – Творческая группа Веры Трофимовой (ТГВТ) (Тула).

"Четыре мюзикла от ТГВТ".

21.10 – 22.00 – Театр невербального юмора «УНИСОН» (Москва).

Спектакль «Я играю на краю».

14. Дружи! (пр. Ленина 33, Главпочтампт)

17.20 – 18.10 – Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Метаморфозы».

18.20 – 18.50 – Дуэт «Наедине» (Тула). Программа «КиНо&ты».

18.50 – 19.00 – Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан

саблезубого медведя».

19.00 – 19.30 – Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нашествие енотов».

19.35 – 20.30 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Небесная карусель».

20.30 – 21.00 – Позитив-бэнд «Jazzophrenia» (Тула). «Лето-паранойя».

21-00 – 21-50 – Театральное содружество «НОС» (Санкт-Петербург).

Спектакль-перформанс «Короткие пьесы».

21.50 – 22.00 – Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер-шоу.

15. Радуйся! (Красноармейский пр. 1, угол на пересечении Красноармейского пр. и ул. Советской)

17.00 – 17.45 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

17.45 – 18.35 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «Клюква».

18.35 – 19.20 - Fane Solamente (Испания)

19.20 – 20.00 – Фолк-проект LaVerden (Тула).

16. Благодари! (Тульский Кремль, Тульский кремль)

17.20 – 17.50 – «Весёлые великаны» (Беларусь, Могилёв).

Интерактивное шоу «Наездники».

18.00 – 18.40 – Оркестр русских народных инструментов «Тульские

узоры» (Тула). «Русские картинки».

18.50 – 19.30 – Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».

19.30 – 20.40 - Театр «Постскриптум» (Москва). Спектакль

«Таинственное происшествие в отеле Гринфингерс».

20.40 – 21.20 – Тульский театр «Эрмитаж» (Тула). Спектакль

«Путешествие в рай».

21.00 – 21.30 – Товарищество актеров «МiрЪ» (Санкт-Петербург).

Импронада «ГогольМоголь».

21.25 – 22.00 – Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург).

Спектакль "Белые сны".

#МечтыСбываются (пл. Ленина)

16.00 – 16.20 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

16.20 – 17.10 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург).

Спектакль «Небесная карусель».

17.10 – 18.00 – Независимая клоунада ДОЖ (Москва). «ЧЕМОДАНА

ШОУ».

18.00 – 18.45 – Молодежный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск)

18.55 – 19.40 – «Red Elvises» (США).

19.50 – 20.35 – Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург).

Музыкальный перформанс «Soundtrack большого города».

20.45 – 21.30 – «Red Elvises» (США).

21.20 – 22.00 – Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное

шоу «Иди за мечтой».

18.00 – 20.00 Уличный Театр "Барселона" (Москва). Аллея живых

скульптур

20.00 – 22.00 – Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

Аллея живых скульптур.

22 июля

Набережная р.Упы (со стороны Пролетарского моста)

Экстрим

14.00 – 15.00 – Музыкальный театр «Gorizont Entertainment» (Тула).

«Галерея мюзиклов».

15.00 – 15.40 - «Золотой театр» (Видное). Спектакль «Алиса в Стране

Чудес»

15.40 – 15.50 - Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула).

Танцевальный перформанс «От холода до…»

15.50 – 16.50 - Театр Летающих Вещей (Санкт-Петербург). Спектакль

«Сказки наизнанку».

16.50 – 17.50 - Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск).

Хореографическая программа “Мова”.

17.55 – 18.10 – Студия цыганского танца «BohoDance» (Тула).

«BohoDance».

18.15 – 18.55 - Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). Спектакль «Weekend

на Марсе».

19.00 – 19.20 – Танцевальный дом BM1 (Тула).

19.20 – 19.50 – Детская театральная школа-студия "ЭРМИТАЖик"

(Тула). Спектакль «ЧАПЛИНшоу».

19.50 – 20.00 – Шоу-проект «Brio» (Тула). «Колыбельная».

20.00 – 20.30 – Музыкальный театр «Gorizont Entertainment». Металл-

опера «Первая волна».

21.00 – 21.10 – Мистер Арчи (Беларусь, Гродно). Фаер шоу.

21.15 – 21.30 – Театр огня и света «Стихия» (Тула). Огненное шоу

«Urban»

21.40 - 22.00 – «Пиромания» (Тула). Огненно-пиротехническое шоу

«Провокация».

Горячая бетонка

14.00 – 14.45 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

14.50 – 15.35 – Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург). Музыкальный перформанс «Soundtrack большого города».

15.45 – 16.30 – Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).

16.40 – 17.25 – Otto il Bassotto (Италия). Шоу «Rubber Head».

17.30 – 18.00 – Уличный театр «Bezlim F (theater)» (Санкт-Петербург).

Спектакль “Кстати о птичках”.

18.00 – 18.45 – Молодежный шоу-оркестр «Street Band» (Санкт-

Петербург). «Оторвемся по-питерски»

18.45 – 19.10 – Театр имени Которого Нельзя Называть. Никита

Каракуц (Санкт-Петербург). «Торт».

19.20 – 20.00 – Молодёжный театр «Колесо» (Беларусь, Витебск).

20.50 – 21.30 – Театр огня и света «Fire Family» (Москва). Огненное

шоу «Иди за мечтой»

21.40 – 22.00 – Театр огня «Эра» (Тула) Премьера огненного шоу

Главная сцена

14.00 – 14.40 - Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург). «Карнавал Солнца и

Луны»

15.00 – 16.00 Дмитрий Топтун и театр «Постскриптум» (Москва).

Интерактивное шоу корсетов.

16-20 – 16-30 – Тольяттинский Уличный Театр «Мечта» (Тольятти).

«Чемоданчик со сказками».

16.30 – 17.00 – Мастерская фехтовального искусства Макса Авдеева

(Тула). Мастер-класс по фехтовальному искусству.

17.00 – 17.10 – Творческое объединение «Индрик» (Тула). «Клан

саблезубого медведя».

17.10 – 17.40 – Струнный квартет «El Classic» (Тула). «Дерзкие струны».

17.45 – 18.30 – Fane Solamente (Испания)

18.30 – 18.40 – Никита Измайлов (Москва). Контактное жонглирование.

19.45 – 20.30 - ВИА «Волга-Волга» (Казань)

20.30 – 21.05 - Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург).

21.15 – 22.00 – ВИА «Волга-Волга» (Казань)

22.10 – 22.15 – Театрализованный парад участников Фестиваля

22.15 – 22.30 – Торжественное закрытие Х Международного Фестиваля

уличных театров «Театральный дворик»

22.30 – Салют

Театральные подМостки

13.30 – 15.30 – Независимая клоунада ДОЖ (Москва). Интерактивное

шоу «BAMBINI circo».

15.30 – 16.30 – Театр пантомимы и пластики «Малиновая гряда»

(Нижний Новгород). Спектакль-пантомима «Дом, который…».

16.30 – 16.45 – Студия танца Екатерины Юруть "АРАКС" (Тула). «Аракс».

16.45 – 17.00 – Уличный Театр "Барселона" (Москва). «Сказочный сон».

17.00 – 17.40 – Театр в гриме «De Bufo» (Уфа). Спектакль «P.S.».

17.40 – 18.10 – Фолк-проект LaVerden (Тула).

18.20 – 19.00 – Дмитрий Лобов (Тула) и барабанное шоу DrumTime

(Санкт-Петербург). Мастер-класс по игре на барабанах.

19.00 – 19.45 – Театр Del' ARTЕ (Санкт-Петербург). Спектакль

«Нибелунги».

Забавная карусель