фото из официального профиля Сергея Круппова

Один из самых перспективных рэп-исполнителей новой волны ATL готовит для туляков мощную рейв-вечеринку. Концерт пройдет при участии команды ACIDHOUZE и барабанщика отечественной рок-группы группы Amatory Даниила Светлова.

Мепроприятие состоится 25 мая в здании ДК Туламашзавода . Билеты можно приобрести в кассе Myslo. Подробности доступны в афише.

Справка Myslo

ATL (Сергей Круппов) - отечественный рэп-исполнитель новой волны. Его творчество сформировалось под влияние трех направлений - зарубежного рэпа, отечественного панк-рока и мистических литературных произведений. Вдохновившись композициями Эминема, Канье Уэста, Ляписа Трубецкого, Юрия Хоя и мистикой Уэлша и Лавкрафта, рэп- исполнитель ATL сформировал свой неповторимый музыкальный стиль.

Первыми релизами сольного творчества исполнителя стали EP «Мысли Вслух» и «Тепло», альбом «Весна, Как Слышите?», а также микстейп «#FCKSWG». Все они были выпущены в 2012-ом году и довольно тепло восприняты публикой.

В 2017 году артист выпустил альбом «Лимб», а позднее и EP «Дисторшн», состоящий из шести взрывных треков, строчки из которых надолго засядут в памяти.