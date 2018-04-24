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В ДТП на автодороге «Тула-Новомосковск» пострадали четыре человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП на автодороге «Тула-Новомосковск» пострадали четыре человека

Среди пострадавших двое детей.

23 апреля в 18.15 на 21-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» 30-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21053, совершила столкновение с попутным ВАЗ-2111, за рулем которого находился 46-летний мужчина. После чего «пятерка» съехала в кювет.

В аварии пострадали оба водителя и два несовершеннолетних пассажира «пятерки» — пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

Как уточнили в УГИБДД по Тульской области, в момент ДТП дети находились в автомобиле в специальных детских удерживающих устройствах, благодаря чему не получили серьезных травм.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:08 0
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