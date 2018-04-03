В 2018 году в Тульской области восстановят три усадьбы

Дубна. Дом заводчика Петра Мосолова. Фото из архива Myslo.

В Тульской области продолжается работа по проекту «Русские усадьбы». Одним из основных пунктов этой программы является восстановление старинных усадеб. Сейчас работы ведутся на четырех таких объектах, в 2018 году реконструкция будет закончена на трех из них.

Так, в селе Мишенское будет восстановлена усадьба В. А. Жуковского - единственное в России мемориальное место, связанное с именем великого поэта. В прошлом году на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива», федеральных программ «100 клубов на селе», «Местный ДК» и местного бюджета восстановлено здание бывшего клуба. Здесь будет работать культурно-исторический центр им. В. А. Жуковского , отвечающий всем современным стандартам. На площадке будут проходить концерты и театральные представления, пленэры и мастер-классы. Также здесь планируется разместить музейную экспозицию и интерактивное кафе. Открытие усадьбы намечено на 6 июня этого года.

На средства из федерального бюджета в текущем году отреставрируют усадьбу Мосолова в Дубне. В 2017 году здесь благоустроили исторический парк и набережную. Усилиями регионального министерства природных ресурсов и экологии был расчищен пруд. Минкультом выполнен проект реставрации здания. После ремонта в нем разместятся музей с залом для мероприятий, выставочный зал, ЗАГС, кафе и гостевые комнаты. На сегодняшний момент подготовлена конкурсная документация. В ближайшее время муниципальное образование объявит торги.



В Богородицком дворце-музее и парке еще в 2016 году завершены работы по благоустройству парка. На средства благотворителя проводятся масштабные работы по восстановлению каскада прудов. В этом году планируется отреставрировать фасад усадьбы и въездную башню. Кроме того, минкульт и министерство строительства и ЖКХ региона совместно подготовили документацию для участия проекта по восстановлению плотины большого пруда и набережной во Всероссийском конкурсе «Благоустройство малых городов и исторических поселений».

В 2019 году в селе Николо-Жупань Одоевского района на деньги из федерального бюджета восстановят дом А. Я. Мирковича.