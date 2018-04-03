Тулякам покажут уникальное Евангелие 1735 года

Уникальный экспонат можно будет увидеть только 5 апреля в Историко-мемориальном музее Демидовых.

5 апреля исполняется 362 года со дня рождения прославленного тульского металлопромышленника, основателя легендарной династии оружейников Никиты Демидова. В рамках знаменательной даты только в этот день некрополь Демидовых предоставляет посетителям возможность увидеть уникальный экспонат — Евангелие напрестольное 1735 года, а также послушать рассказ о реликвии.

Кроме того, сотрудники музея продемонстрируют гостям другие ценные экспонаты, найденные в ходе археологических раскопок — кресты-тельники, датируемые XVII -XVIII вв., и перстни.

Возрастная категория: 6+

Стоимость посещения: по цене входного билета.

Место проведения:

Адрес: Тула, ул. Демидовская, 9.

Тел. (4872) 39−37−74.