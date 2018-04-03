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При раскопках в центре Тулы найдена верхушка древнего склепа
Фото Дмитрия Дзюбина.

При раскопках в центре Тулы найдена верхушка древнего склепа

Его также предстоит исследовать историкам.

Археологические раскопки в районе Крестовоздвиженской площади продолжатся еще неделю.

Археологи рассказали, что за это время они будут еще глубже исследовать культурный слой. Помимо древнего кладбища XVIII века в этом месте была обнаружена кирпичная верхушка склепа, его также предстоит исследовать.

Что касается археологических находок, то их оказалось немного: это несколько монет (от так называемых «чешуек» до монеты петровских времен), медная набойка, наперсток, часть ножа, пуговицы и кресты.

Подробнее о находках плюс фото и видео смотрите по ссылке.

Галерея
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 1
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 2
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 3
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 4
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 5
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 6
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 7
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 8
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 9
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 10
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 11
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 12
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 13
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 14
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 15
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 16
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 17
Раскопки в центре Тулы: что нашли археологи, Фото: 18
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Сюжет: Раскопки в центре Тулы
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