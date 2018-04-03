При раскопках в центре Тулы найдена верхушка древнего склепа

Фото Дмитрия Дзюбина.

Археологические раскопки в районе Крестовоздвиженской площади продолжатся еще неделю.

Археологи рассказали, что за это время они будут еще глубже исследовать культурный слой. Помимо древнего кладбища XVIII века в этом месте была обнаружена кирпичная верхушка склепа, его также предстоит исследовать.

Что касается археологических находок, то их оказалось немного: это несколько монет (от так называемых «чешуек» до монеты петровских времен), медная набойка, наперсток, часть ножа, пуговицы и кресты.

Подробнее о находках плюс фото и видео смотрите по ссылке.