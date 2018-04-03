Фото Дмитрия Дзюбина.
При раскопках в центре Тулы найдена верхушка древнего склепа
Его также предстоит исследовать историкам.
Археологические раскопки в районе Крестовоздвиженской площади продолжатся еще неделю.
Археологи рассказали, что за это время они будут еще глубже исследовать культурный слой. Помимо древнего кладбища XVIII века в этом месте была обнаружена кирпичная верхушка склепа, его также предстоит исследовать.
Что касается археологических находок, то их оказалось немного: это несколько монет (от так называемых «чешуек» до монеты петровских времен), медная набойка, наперсток, часть ножа, пуговицы и кресты.
Подробнее о находках плюс фото и видео смотрите по ссылке.
Галерея
сегодня, в 10:20, 28 1429 2
вчера, в 14:24, 338 21764 13
30 марта, в 16:14, 35 3256 8
26 февраля, в 17:57, 31 6395 11
Другие статьи по темам
Место