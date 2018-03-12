В Плавском районе в ДТП с двумя «Рено» пострадал ребенок

Благодаря тому, что малыш был в детском автокресле, серьезных травм он не получил

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта в 12.45 на 246-м километре автодороги «КРЫМ» в Плавскойм районе Тульской области.

31-летний молодой человек, управляя автомобилем «Рено Меган», хотел развернуться, но не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан» и врезался в него.

В результате ДТП пострадал пассажир виновника аварии, 4-летний мальчик. Ребенок после оказания медицинской помощи был отпущен.

На момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы, отмечают в Госавтоинспекции.