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В Плавском районе в ДТП с двумя «Рено» пострадал ребенок

В Плавском районе в ДТП с двумя «Рено» пострадал ребенок

Благодаря тому, что малыш был в детском автокресле, серьезных травм он не получил

Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 марта в 12.45 на 246-м километре автодороги «КРЫМ» в Плавскойм районе Тульской области.
 
31-летний молодой человек, управляя автомобилем «Рено Меган», хотел развернуться, но не предоставил преимущество в движении автомобилю «Рено Логан» и врезался в него.
 
В результате ДТП пострадал пассажир виновника аварии, 4-летний мальчик. Ребенок после оказания медицинской помощи был отпущен.
 
На момент ДТП несовершеннолетний находился в салоне автомобиля в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получил незначительные травмы, отмечают в Госавтоинспекции.
сегодня, в 16:21 +1
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