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Умер Олег Табаков

Умер Олег Табаков

Ему было 82 года.

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

82-летний Олег Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017 года. По сообщениям СМИ, артиста подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. После того, как артист пришел в себя, он никого не узнавал. По некоторым данным, родные Табакова приглашали в больницу священника.

досье
Олег Павлович Табаков (17 августа 1935 года — 12 марта 2018 года) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».


Худрук МХТ им. А. П. Чехова. Основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова («Табакерка»). Президент фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Член Совета по культуре и искусству при Президенте России.

сегодня, в 16:36 0
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Москва

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