Умер Олег Табаков
Ему было 82 года.
В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.
82-летний Олег Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017 года. По сообщениям СМИ, артиста подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. После того, как артист пришел в себя, он никого не узнавал. По некоторым данным, родные Табакова приглашали в больницу священника.
Худрук МХТ им.