Умер Олег Табаков

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олег Табаков. Об этом сообщает РИА Новости сообщили в пресс-службе театра.

82-летний Олег Табаков был госпитализирован в конце ноября 2017 года. По сообщениям СМИ, артиста подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. Также в конце декабря актера ввели в искусственную кому для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. После того, как артист пришел в себя, он никого не узнавал. По некоторым данным, родные Табакова приглашали в больницу священника.

досье

Олег Павлович Табаков (17 августа 1935 года — 12 марта 2018 года) — советский и российский актер и режиссер театра и кино, педагог. Народный артист СССР, лауреат Государственных премий СССР и РФ. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».