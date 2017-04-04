Илья Глинников: Мой сезон «Холостяка» будет самым искренним!

Фото ТНТ.

…Я помню свою первую любовь! Лиля Урузбаева в детском саду. Она была такая темненькая, я и сам был такой грузинчик, причем воспитанный так, что уже в 4−5 лет подавал руку из автобуса, открывал дверь и так далее. За юбку ее держал, не пускал никуда! С ней я и поцеловался впервые, тоже в детском саду.



… В родном Новомосковске у меня живет лучший друг, член Союза художников. Иногда я его навещаю. Это мой отчим. Планирую ли в будущем познакомить свою невесту с этим городом и вообще тульским краем? Время покажет.





…Инициатива принять участие в шоу исходила от телеканала. Я дважды отказывался, и лишь на третий раз, встретившись с генеральным директором ТНТ, изменил свое решение. У нас с ним случился честный мужской разговор, благодаря которому я и стал очередным главным героем шоу.

Мне дали карт-бланш, чтобы

избежать заведомо неприемлемых

для меня вещей.

Мне всегда хотелось поучаствовать в проекте, где нет сценария и прописанных диалогов, где можно импровизировать. Именно это пообещал мне директор ТНТ. В результате все свидания я придумывал сам вместе с креативным продюсером проекта. И именно поэтому у нас получается снять что-то новое, непохожее на предыдущие сезоны. Хотя, монтаж — вещь жестокая, неизвестно, что мы увидим на экранах. Я-то сделал все зависящее от себя, и моя совесть чиста. Как говорится в одном из девизов тамплиеров: «Делай, что должно, и будь, что будет!»



… Несмотря на то, что я играю ловеласов и бабников, в жизни я абсолютно другой. Мне сложно подойти и познакомиться, я, скорее, спрячу голову в песок и убегу. И я понимал, что на проекте «Холостяк» придется знакомиться и общаться перед камерой. Я никогда не выносил личную жизнь на авансцену, и считаю, что она до той поры личная, пока мы не начинаем о ней говорить. В шоу я открываюсь. И вы сами сделаете выводы — кто я: ловелас, бабник или кто-то еще.



…Я сразу сказал девушкам, что здесь никто ни за кого не борется. Позвольте мне добиваться вас. «Холостяк» — это хорошее, доброе шоу про отношения мужчины и женщины. У меня была задача — сделать каждую девушку счастливой. Раскрыть ее талант или раскрыть ее как женщину, сделать так, чтобы она забыла о сожалениях прошлого.



… Мужчина любит глазами. И если девушка не нравится ему антропологически, он не сможет быть с нею, как бы по-человечески она ни была хороша. Но одной красоты для мужского интереса точно мало.

К примеру, внешность у девушки модельная, а говорить с ней не о чем — ну и какая тут может быть любовь?

А если еще девушка неискренняя, постоянно лукавит — это все! У женщины, помимо внешней привлекательности, должны быть принципы. В женщине должна быть харизма и заложены семейные ценности. Для нее на первом плане должна быть семья и дети, если у девушки на первом месте стоит карьера — мы расходимся. У моей мамы на первом месте всегда стояли семья и дети. Она умеет любить и сострадать и, конечно, я бы хотел, чтобы этими качествами обладала и моя избранница. Но женщина-домохозяйка с ограниченными интересами мне однозначно быстро надоест. Моя женщина должна идти со мной плечом к плечу.



… Я как человек здравомыслящий понимал, что едва ли на съемках шоу может вспыхнуть настоящая любовь. У меня изначально были такие цели: если в девушке есть талант, я помогу ей его раскрыть; если она комплексует, я готов помочь ей снять эту защитную маску; если есть проблема в старых отношениях, я готов помочь ей избавиться от прошлого. Мне хотелось хотя бы ненадолго сделать счастливой каждую участницу, чтобы она покинула проект более уверенной в себе.



… Отношения — это пинг-понг. Это работа с двух сторон. И шарик должен всегда возвращаться, вы отдаете и получаете что-то взамен. Если шарик не возвращается: один любит, а другой позволяет себя любить, то возникает конфликт. И, конечно, не надо никого менять в отношениях. Должна быть изначальная близость и доверие.





… Настоящая любовь — это всегда действие, а не слова. Как говорил Довлатов, чего о ней кричать-то? Любовь — это уважение, доверие, забота, ответственность. Это значит не брать, а отдавать. И каждый из любящих должен научиться делать это по отношению друг к другу.



…На одном из свиданий я даже убежал и сел в машину, оставшись наедине с собой, потому что понял: во мне начинает произрастать нечто большее, чем просто симпатия. Я наступил себе на горло, стараясь не дать этому чувству вырасти. Почему? Да потому что испугался. Я же понимал, что это шоу. И тут та, которая меня испугала, спрашивает: «Чего ты боишься? Я тоже испытываю к тебе нечто большее, чем простая симпатия».

Ну что ж, думаю, раз так, чего тогда самому себя бояться? Ныряй, говорю, в мой тихий омут — ты нравишься моим чертям. Нырнули — и завертелось!

А потом оказалось, что она (и не только она) заходила на проект при наличии серьезных отношений с мужчиной. Зачем ей это было надо? Ведь мне была дана определенная надежда. Нельзя играть искренними чувствами другого человека!



…Очень трудно было постоянно оставаться начеку и не забывать о том, что это все-таки шоу. Тяжелее всего оказалось в финале, когда осталось только две участницы — честно, было легче, когда их было двадцать пять! Говорить «нет» всегда сложнее, чем «да». Главное, я не давал надежды девушкам там, где ее не должно быть. Жалость — плохое чувство. Женщина достойна сострадания, но не жалости. Ну, и в какой-то момент были сильно затронуты мои личные и семейные ценности, настолько, что я едва не ушел из проекта. Но потом все-таки собрал волю в кулак и вернулся, потому что позади было уже много хорошей работы. Сейчас я ничуть не жалею об этом решении.





…Первое, что я получил, бросив себя в такие сложные обстоятельства, — это своеобразную ревизию всех своих внутренних метаний и страхов. Как только я все это преодолел, обрел свободу. Из меня сразу вырос фонтан идей и один из важнейших клапанов, который я долго сдерживал, открылся. Я попрощался со многими вещами, которые тормозили и тяготили меня, и на их место пришло вдохновение к творчеству. Было много ценных моментов, которыми я обязан проекту. Той же встречей с Нино Катамадзе или внезапной поездкой на родину моих предков — в Месхетию.



… Главное, что я уже обрел на проекте — это свободу. Я попрощался с прошлым и со многими проблемами, которые меня не отпускали. Ну, а главное: то, что случилось — оно и правильно. Потому что чудеса происходят с тем, кто в них верит.



…Expect the unexpected — готовьтесь к неожиданностям. Думаю, у нас получилось сделать это шоу с чистого листа, повернуть его в другую сторону — в итоге этот сезон вышел искренним, уникальным и непохожим ни на один другой. Сюрпризы? Их будет много, просто нужно немного терпения. Скажу только, что в какой-то момент шоу стало для меня судьбой и превратилось в реальную жизнь…



Смотрите шоу «Холостяк» каждую субботу в 21.30 на ТНТ.

Из досье Myslo



Илья Ильич Глинников

Родился 19 сентября 1984 г. в Новомосковске.

В детстве занимался танцами, футболом, плаванием.

Окончил Новомосковский колледж физкультуры и спорта, ГИТИС (курс Валерия Гаркалина).

Избранная фильмография: «Клуб», «Универ», «Интерны», «Туман», «В спорте только девочки», «Крыша мира», «Любовь с ограничениями».