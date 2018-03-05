новости
новости
Регистрация
В Туле завершился конгресс фольклористов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле завершился конгресс фольклористов

За 4 дня опытом в сфере сохранения народной культуры на площадках областной столицы поделились представители 20 стран мира.

4 марта в Туле завершился IV Всероссийский конгресс фольклористов. Это мероприятие раз в четыре года проводит Министерство культуры России. Оно призвано сохранить и приумножить народные традиции различных регионов страны.

В этом году площадкой для проведения конгресса стала Тула, а география участников расширилась до Монголии, Болгарии, Республики Беларусь, Эстонии, Кыргызской Республики, ДНР, Украины, Республики Абхазия, Литвы, Словакии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Японии, Италии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Финляндии.

Всего традиции своих регионов представляли около 300 участников из 20 стран.

В ходе конгресса состоялись выступления фольклорных коллективов из разных регионов России, прошли показы этнографических фильмов, выставка произведений декоративно-прикладного искусства, обучающие семинары, мастер-классы, работала книжная ярмарка, на которой были представлены новые издания.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:50 0
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийский конгрессфольклорпредставители 20 страннародные традиции
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На трассе в Тульской области столкнулись шесть машин
На трассе в Тульской области столкнулись шесть машин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.