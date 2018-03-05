В Туле завершился конгресс фольклористов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За 4 дня опытом в сфере сохранения народной культуры на площадках областной столицы поделились представители 20 стран мира.

4 марта в Туле завершился IV Всероссийский конгресс фольклористов. Это мероприятие раз в четыре года проводит Министерство культуры России. Оно призвано сохранить и приумножить народные традиции различных регионов страны.

В этом году площадкой для проведения конгресса стала Тула, а география участников расширилась до Монголии, Болгарии, Республики Беларусь, Эстонии, Кыргызской Республики, ДНР, Украины, Республики Абхазия, Литвы, Словакии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Японии, Италии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Финляндии.

Всего традиции своих регионов представляли около 300 участников из 20 стран.

В ходе конгресса состоялись выступления фольклорных коллективов из разных регионов России, прошли показы этнографических фильмов, выставка произведений декоративно-прикладного искусства, обучающие семинары, мастер-классы, работала книжная ярмарка, на которой были представлены новые издания.