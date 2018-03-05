Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать духи к 8 Марта

В преддверии Международного женского дня Роспотребнадзор напомнил потребителям правила выбора парфюмерной продукции.

Продавец парфюмерно-косметических изделий должен предоставить покупателю возможность ознакомиться с запахом духов, одеколона, туалетной воды. При этом могут использоваться бумажные блоттеры, пропитанные душистой жидкостью лакмусовые бумажки, а также предоставляемые изготовителем образцы-тестеры.

Если товар находится в целлофановой упаковке или обернут фирменной лентой, то продавец должен предложить покупателю проверить содержимое упаковки. При желании покупателя проверку работы аэрозольной упаковки осуществляет сам продавец в присутствии покупателя.

Парфюмерная продукция должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ТС.

Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-вкладыше, должна содержать следующие сведения о товаре:

наименование, название (при наличии) парфюмерной продукции и ее назначение;

наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

страна происхождения парфюмерной продукции (если страна, где расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя);

наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителя, если изготовитель не принимает претензии сам на территории государства — члена ТС;

номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре;

срок годности;

описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных;

особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости);

номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию парфюмерной продукции;

сведения о способах применения парфюмерной продукции, отсутствие которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции;

список ингредиентов/состав продукции.

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар.