На трассе в Тульской области столкнулись шесть машин

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

4 марта в 22.44 в службу спасения сообщили о массовом ДТП, которое произошло на 110-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район). Сначала там столкнулись грузовая «Газель», ВАЗ-2114 и «Киа Спектра», а немного позже к ним «присоединились» «Мицубиси Паджеро», «Рено Логан» и «Форд Фокус».

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД.