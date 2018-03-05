Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
На трассе в Тульской области столкнулись шесть машин
К счастью, никто не пострадал.
4 марта в 22.44 в службу спасения сообщили о массовом ДТП, которое произошло на 110-м км трассы М-2 «Крым» (Заокский район). Сначала там столкнулись грузовая «Газель», ВАЗ-2114 и «Киа Спектра», а немного позже к ним «присоединились» «Мицубиси Паджеро», «Рено Логан» и «Форд Фокус».
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства аварии выяснят сотрудники ГИБДД.
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