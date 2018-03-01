Тула стала столицей фольклора

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На Всероссийский конгресс съехались представители разных стран и регионов России.

С 1 по 5 марта в Туле пройдет IV Всероссийский конгресс фольклористов. В нем примут участие специалисты из большинства регионов России, а также Монголии, Болгарии, Эстонии, Республики Беларусь, Эстонии, Кыргызской Республики, ДНР, Украины, Республики Абхазия, Литвы, Словакии, Польши, Турции, Узбекистана, Германии, Японии, Италии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Финляндии.

Участники обсудят проблемы преподавания фольклора и народной традиции, проведут семинары и мастер-классы по различным направлениям традиционной культуры в современном мире, концерты творческих коллективов и выставки произведений декоративно-прикладного искусства.

Открытие конгресса состоится сегодня, 1 марта, в 16.00 в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля (Атриум): ул. Менделеевская, 2.