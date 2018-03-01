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ДТП с фурой и автобусом в Тульской области: подробности
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

ДТП с фурой и автобусом в Тульской области: подробности

В аварии пострадали 11 человек, 10 получили легкие травмы, водителя госпитализировали.

Серьезная авария произошла сегодня, 1 марта, около семи утра на 142-м км трассы М-2 «Крым» в Заокском районе. Автобус, перевозивший рабочих из Тульской области в Московскую, врезался в стоящую на обочине фуру.

В ДТП пострадали 11 человек, из них 10 получили легкие травмы (ушибы, ссадины и царапины), водителя автобуса госпитализировали.

Причины происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции. Как стало известно Myslo, среди версий рассматривается вероятность того, что водитель автобуса уснул за рулем. Сам же водитель утверждает, что пытался увернуться от встречной машины и заехал на обочину.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:51 0
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