Тульские волонтеры отдадут в хорошие руки котов и кошек
Хотите обрести четвероногого друга? Внимательно всмотритесь в фотографии!
1 марта в России отмечают День кошек. Не любить этих милых пушистиков просто невозможно! Myslo совместно с тульскими волонтерами подготовил небольшой проект — «Кошки в добрые руки».
Хотите найти себе четвероногого друга? Мы вам поможем! Посмотрите внимательно на фотографии. Возможно, именно вы приютите кого-то из этих милых красавчиков.
Кошка, шесть месяцев. Здоровая, ухоженная, красотка с магнетическим взглядом. 8 (962)270-65-99.
Котик, возраст восемь месяцев. Привит, стерилизован, отсутствует один глаз. 8 (953)422-38-63.
Кошечка, возраст около года, скоро будет стерилизована. Ест влажный кошачий корм, имеет претензии к чистоте лотка. 8 (953)422-38-63.
Котик, возраст 10 месяцев. Стерилизован, ходит в лоток. 8 (953)422-38-63.
Люся. Социально активная кошка, которая обожает человеческое внимание и прекрасно сидит на руках, совершенно не боится детей, дружелюбная, любопытная и деловая. Здорова, привита, возраст около 2-х лет. Отдадут в хорошие руки по договору с правом отслеживания судьбы животного. 8 (906)620-10-80.
Обидеть Симбу может каждый, не каждый сможет убежать! У Симбы четко прослеживаются персидские корни, что отразилось не только на внешности (очень красивая пушистая кошка), но и на характере. Симба — явный лидер среди сородичей. Честно сказать, очень к ним нетерпима, воспринимает соплеменников как объект для охоты. К человеку ласкова, диванная плюшка-подушка. Очень любит поесть и поиграть. Аккуратная и чистоплотная. Стерилизована. Лоточек освоен на отлично. Отдадут в хорошие руки с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, строго без самовыгула, желательно в семью без маленьких детей. 8 (920)779-73-38.
Магда — талисман удачи в ваш дом! Харизма вкупе с ласковостью делают кошечку необходимой частью вашего сердца и дома. 8 (920)-757-22-25.
8 (910)-588-39-27.
Этого милого кошачьего ребенка с круглыми от удивления глазами зовут Сказка. Характер у девочки действительно сказочный — очень ласковая и добрая к людям, дружелюбная к другим кошкам, собакам, с удовольствием поиграет с вашими детьми. Возраст 7 месяцев. Обработана от блох и глистов, привита, записана на стерилизацию. В лоток ходит. Ест как обычную еду, так и кошачий корм. Поселите в своем доме Сказку! 8 (953)420-33-77, возможна доставка.
Ищем хозяев для нежной Аси! Молодая кошечка. Белая с небольшими темными пятнами, рыжим хвостиком. Красивые миндалевидные и печальные глаза украшают её нежную мордашку. 1 год, ласковая и добрая, с другими кошками и собаками не конфликтна. За ласковое обращение отблагодарит вас ловлей мышей. Стерилизована, проглистована, к лотку и когтеточке приучена. 8 (953)420-33-77, возможна доставка.
Милая кошечка ищет самых любящих и добрых хозяев!
Маркизная девочка с бантиком на носу. Шесть месяцев. Дружна с другими кошками, ласкова с человеком, с удовольствием будет спать с вами на кровати. Приучена к лотку и когтеточке. Ест обычную еду и кошачий корм. Проглистована, привита. 8 (953)420-33-77, возможна доставка.
Ириска.
Каково это – быть особенным? Не таким, как все? Не просто индивидуальностью, а выделяться? Я отвечу — тяжело. Тяжело людям, а втройне тяжелее животным. И тяжело не в образе жизни, а в доказательстве того, что ты не хуже!
Персик.
Я вас очень попрошу обратить внимание на этих ребят — Ириску, Персика и Малыша. Не будем вдаваться в подробности их борьбы за жизнь. Они выжили, а это что-то значит…
Малыш.
Малышам абсолютно не мешают их особенности! Они невероятные — ласковые, умные, ждущие… Им нужен ИХ человек. Они ждут и верят. Они ОСОБЕННЫЕ, но не хуже… 8 (910)162-04-68.