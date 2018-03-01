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Тульские волонтеры отдадут в хорошие руки котов и кошек

Тульские волонтеры отдадут в хорошие руки котов и кошек

Хотите обрести четвероногого друга? Внимательно всмотритесь в фотографии!

1 марта в России отмечают День кошек. Не любить этих милых пушистиков просто невозможно! Myslo совместно с тульскими волонтерами подготовил небольшой проект — «Кошки в добрые руки».

Хотите найти себе четвероногого друга? Мы вам поможем! Посмотрите внимательно на фотографии. Возможно, именно вы приютите кого-то из этих милых красавчиков.

Кошка, шесть месяцев. Здоровая, ухоженная, красотка с магнетическим взглядом. 8 (962)270-65-99.

Котик, возраст восемь месяцев. Привит, стерилизован, отсутствует один глаз. 8 (953)422-38-63.

Кошечка, возраст около года, скоро будет стерилизована. Ест влажный кошачий корм, имеет претензии к чистоте лотка. 8 (953)422-38-63.

Котик, возраст 10 месяцев. Стерилизован, ходит в лоток. 8 (953)422-38-63.

Люся. Социально активная кошка, которая обожает человеческое внимание и прекрасно сидит на руках, совершенно не боится детей, дружелюбная, любопытная и деловая. Здорова, привита, возраст около 2-х лет. Отдадут в хорошие руки по договору с правом отслеживания судьбы животного.        8 (906)620-10-80.

Обидеть Симбу может каждый, не каждый сможет убежать! У Симбы четко прослеживаются персидские корни, что отразилось не только на внешности (очень красивая пушистая кошка), но и на характере. Симба — явный лидер среди сородичей. Честно сказать, очень к ним нетерпима, воспринимает соплеменников как объект для охоты. К человеку ласкова, диванная плюшка-подушка. Очень любит поесть и поиграть. Аккуратная и чистоплотная. Стерилизована. Лоточек освоен на отлично. Отдадут в хорошие руки с правом ненавязчивого отслеживания судьбы, строго без самовыгула, желательно в семью без маленьких детей. 8 (920)779-73-38.

Магда — талисман удачи в ваш дом! Харизма вкупе с ласковостью делают кошечку необходимой частью вашего сердца и дома. 8 (920)-757-22-25.

Ищет дом ласковая и компанейская молодая кошечка, умная, спокойная. Стерилизована. Только в добрые руки ответственным людям.
8 (910)-588-39-27.
 
 
Подробной истории этого кота не будет. И дело тут не в лени автора, а в невозможности кота говорить. Просто кот. Просто появился в одном из дворов Тулы. Несмотря на грозный вид, очень ласковый — бежит к людям за порцией ласки и еды, доверчиво заглядывая в глаза: «А вы меня не заберёте? Нет? Ну ничего, я подожду, хозяин обязательно придёт…» Молодая рыжая морда очень ждёт тебя, хозяин! 8 (910)162-04-68.
 
 
Жасмин. Умненькая, воспитанная, активная, деловая, нежнейшая, аккуратная, просто принцесса. Не привередлива. 1,5 года. Стерилизована, привита. 8 (953)-966-08-95.
 
 
Лиза, 2,5 года, привита, стерилизована, очень спокойна, безнадежно красива и пузатенькая. В отношениях со взрослыми кошками не проявляет доминантных качеств, но и постоять за себя может. С людьми немного осторожна. Кошка-мечтательница: активного бега по квартире с параллельным разносом всего вокруг не будет точно, её — это посидеть, полежать. Будет почти незаметной. Знает напольную когтеточку, правила кошачьего этикета. 8 (960)-602-14-91.
 

Этого милого кошачьего ребенка с круглыми от удивления глазами зовут Сказка. Характер у девочки действительно сказочный — очень ласковая и добрая к людям, дружелюбная к другим кошкам, собакам, с удовольствием поиграет с вашими детьми. Возраст 7 месяцев. Обработана от блох и глистов, привита, записана на стерилизацию. В лоток ходит. Ест как обычную еду, так и кошачий корм. Поселите в своем доме Сказку!                  8 (953)420-33-77, возможна доставка.

Ищем хозяев для нежной Аси! Молодая кошечка. Белая с небольшими темными пятнами, рыжим хвостиком. Красивые миндалевидные и печальные глаза украшают её нежную мордашку. 1 год, ласковая и добрая, с другими кошками и собаками не конфликтна. За ласковое обращение отблагодарит вас ловлей мышей. Стерилизована, проглистована, к лотку и когтеточке приучена. 8 (953)420-33-77, возможна доставка.

Милая кошечка ищет самых любящих и добрых хозяев!
Маркизная девочка с бантиком на носу. Шесть месяцев. Дружна с другими кошками, ласкова с человеком, с удовольствием будет спать с вами на кровати. Приучена к лотку и когтеточке. Ест обычную еду и кошачий корм. Проглистована, привита. 8 (953)420-33-77, возможна доставка.


Ириска.

Каково это – быть особенным? Не таким, как все? Не просто индивидуальностью, а выделяться? Я отвечу — тяжело. Тяжело людям, а втройне тяжелее животным. И тяжело не в образе жизни, а в доказательстве того, что ты не хуже!


Персик.

Я вас очень попрошу обратить внимание на этих ребят — Ириску, Персика и Малыша. Не будем вдаваться в подробности их борьбы за жизнь. Они выжили, а это что-то значит…


Малыш.

Малышам абсолютно не мешают их особенности! Они невероятные — ласковые, умные, ждущие… Им нужен ИХ человек. Они ждут и верят. Они ОСОБЕННЫЕ, но не хуже… 8 (910)162-04-68.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:31 +15
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