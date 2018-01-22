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Волейбольная «Тулица» во второй игре вновь победила «Приморочку»
Фото Дмитрия Дзюбина.

Волейбольная «Тулица» во второй игре вновь победила «Приморочку»

Матч завершился со счетом 3:1.

Во второй игре одиннадцатого тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А» «Тулица» вновь обыграла «Приморочку». Матч завершился со счетом 3:1 (21:25; 26:24; 25:21; 25:18).

Главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова прокомментировала победу:

- Это была очень напряженная игра в психологическом плане. Девчонки сначала были хорошо настроены, но потом произошёл резкий эмоциональный спад. Крайне отрицательно, что у нас регулярны такие перепады. Однако положительно, что наши девчонки взаимозаменяемы и помогают друг другу, играя единой общей командой. В «Тулице» ценен каждый игрок, поэтому мы работаем на результат всей командой, — сообщает пресс-служба команды.

Галерея
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 1
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 2
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 3
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 4
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 5
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 6
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 7
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 8
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 9
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 10
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 11
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 12
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 13
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 14
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 15
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 16
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 17
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 18
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 19
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 20
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 21
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 22
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 23
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 24
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 25
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 26
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 27
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 28
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 29
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 30
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 31
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 32
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 33
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 34
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 35
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 36
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 37
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 38
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 39
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 40
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 41
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 42
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 43
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 44
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 45
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 46
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 47
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 48
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 49
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 50
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 51
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 52
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 53
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 54
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 55
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 56
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 57
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 58
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 59
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 60
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 61
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 62
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 63
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 64
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 65
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 66
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 67
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 68
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 69
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 70
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 71
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 72
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 73
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 74
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 75
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 76
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 77
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 78
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 79
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 80
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 81
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 82
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 83
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 84
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 85
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 86
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 87
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 88
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 89
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 90
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 91
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 92
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 93
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 94
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 95
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 96
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 97
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 98
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 99
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 100
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 101
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 102
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 103
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 104
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 105
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 106
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 107
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 108
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 109
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 110
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 111
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 112
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 113
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 114
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 115
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 116
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 117
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 118
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 119
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 120
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 121
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 122
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 123
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 124
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 125
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 126
«Тулица» - «Приморочка»: вторая игра, Фото: 127
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:31 +9
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