Волейбольная «Тулица» во второй игре вновь победила «Приморочку»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Во второй игре одиннадцатого тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «А» «Тулица» вновь обыграла «Приморочку». Матч завершился со счетом 3:1 (21:25; 26:24; 25:21; 25:18).

Главный тренер «Тулицы» Екатерина Леонова прокомментировала победу:

- Это была очень напряженная игра в психологическом плане. Девчонки сначала были хорошо настроены, но потом произошёл резкий эмоциональный спад. Крайне отрицательно, что у нас регулярны такие перепады. Однако положительно, что наши девчонки взаимозаменяемы и помогают друг другу, играя единой общей командой. В «Тулице» ценен каждый игрок, поэтому мы работаем на результат всей командой, — сообщает пресс-служба команды.