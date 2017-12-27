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Как будут работать в новогодние праздники тульские музеи?

Как будут работать в новогодние праздники тульские музеи?

Тульское музейное объединение и музей оружия объявили о режиме работы в новогодние каникулы.

Сообщаем, что 31 декабря, 1, 9 января — выходные дни у всех филиалов ГУК ТО «Объединение Историко-краеведческий и художественный музей”».

Со 2 по 7 января 2018 года филиалы работают в следующем режиме:

  • музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева — с 09.00 до 17.00;
  • историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг» — с 10.00 до 18.00;
  • музей «Спасское» — с 10.00 до 18.00;
  • выставочный зал — с 10.00 до 20.00;
  • дом-музей В. В. Вересаева — с 10.00 до 20.00;
  • мемориальный музей Н. И. Белобородова — с 10.00 до 20.00;
  • историко-мемориальный музей Демидовых — с 10.00 до 20.00;
  • музей П. Н. Крылова — с 10.00 до 20.00;
  • музей «Тульские самовары» — с 10.00 до 20.00;
  • музей «Тульский кремль» — с 10.00 до 20.00;
  • тульский военно-исторический музей — с 10.00 до 20.00;
  • тульский областной краеведческий музей – с 10.00 до 20.00;
  • тульский областной художественный музей — с 10.00 до 20.00;
  • Богородицкий дворец-музей и парк со 2 по 5 января 2018 г. — с 10.00 до 19.00, 6 и 7 января – с 10.00 до 18.00.

8 января музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева будет работать с 9.00 до 17.00, а остальные филиалы — с 10.00 до 18.00.

Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» с 3 по 7 января будет работать с 11.00 до 19.00.

В Тульском музее оружия выходные – 31 декабря и 1 января. Здание-шлем и выставочный комплекс в кремле начнут работу уже 2 января. До 8 января обе экспозиции будут открыты для посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 4, 5, 6 января здание-шлем музея и здание музея на территории Тульского кремля будут принимать посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).

Сюжет: Новый год - 2018
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