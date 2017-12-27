Как будут работать в новогодние праздники тульские музеи?
Тульское музейное объединение и музей оружия объявили о режиме работы в новогодние каникулы.
Сообщаем, что 31 декабря, 1, 9 января — выходные дни у всех филиалов ГУК ТО «Объединение ”Историко-краеведческий и художественный музей”».
Со 2 по 7 января 2018 года филиалы работают в следующем режиме:
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музей командира крейсера «Варяг»
В. Ф. Руднева— с 09.00 до 17.00;
- историко-культурный и природный музей-заповедник «Бежин луг» — с 10.00 до 18.00;
- музей «Спасское» — с 10.00 до 18.00;
- выставочный зал — с 10.00 до 20.00;
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дом-музей
В. В. Вересаева— с 10.00 до 20.00;
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мемориальный музей
Н. И. Белобородова— с 10.00 до 20.00;
- историко-мемориальный музей Демидовых — с 10.00 до 20.00;
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музей
П. Н. Крылова— с 10.00 до 20.00;
- музей «Тульские самовары» — с 10.00 до 20.00;
- музей «Тульский кремль» — с 10.00 до 20.00;
- тульский военно-исторический музей — с 10.00 до 20.00;
- тульский областной краеведческий музей – с 10.00 до 20.00;
- тульский областной художественный музей — с 10.00 до 20.00;
- Богородицкий дворец-музей и парк со 2 по 5 января 2018 г. — с 10.00 до 19.00, 6 и 7 января – с 10.00 до 18.00.
8 января музей командира крейсера «Варяг»
Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд № 13 «Тульский рабочий» с 3 по 7 января будет работать с 11.00 до 19.00.
В Тульском музее оружия выходные – 31 декабря и 1 января. Здание-шлем и выставочный комплекс в кремле начнут работу уже 2 января. До 8 января обе экспозиции будут открыты для посетителей с 10.00 до 18.00 (касса — до 17.00). 4, 5, 6 января здание-шлем музея и здание музея на территории Тульского кремля будут принимать посетителей с 10.00 до 20.00 (касса — до 19.00).