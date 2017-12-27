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В 2018 году в Туле стартует программа по переселению из аварийного жилья
Фото из архива Myslo

В 2018 году в Туле стартует программа по переселению из аварийного жилья

Сейчас в первоочередном списке находятся 39 домов.

Тульские власти провели обследование состояния аварийного жилищного фонда. По результатам в список превоочередного расселения вошли 39 домов, в которых проживают более 300 семей. Это составляет 11 700 кв. м аварийного жилищного фонда.

Сейчас в министерстве строительства и ЖКХ Тульской области формируют критерии, на основе которых будут подаваться заявки на вступление в программу переселения.

После включения в муниципальную программу адресный перечень домов и другие показатели реализации данной программы будут опубликованы в СМИ.

Напомним, региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко пояснила, что заявки от муниципалитетов на участие в этой программе в ведомстве ждут уже в I квартале 2018 года.

Автор: Юлия Гришина, вчера, в 17:55 +2
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