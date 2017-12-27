В 2018 году в Туле стартует программа по переселению из аварийного жилья

Фото из архива Myslo

Тульские власти провели обследование состояния аварийного жилищного фонда. По результатам в список превоочередного расселения вошли 39 домов, в которых проживают более 300 семей. Это составляет 11 700 кв. м аварийного жилищного фонда.

Сейчас в министерстве строительства и ЖКХ Тульской области формируют критерии, на основе которых будут подаваться заявки на вступление в программу переселения.

После включения в муниципальную программу адресный перечень домов и другие показатели реализации данной программы будут опубликованы в СМИ.

Напомним, региональный министр строительства и ЖКХ Элеонора Шевченко пояснила, что заявки от муниципалитетов на участие в этой программе в ведомстве ждут уже в I квартале 2018 года.