В Туле пройдут «Итальянские вечера»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

На тульских концертных площадках выступят более 1300 исполнителей из Италии, Сан-Марино, Армении и разных регионов России.

С 7 по 10 декабря в Туле пройдет II Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств «Итальянские вечера в России». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области и Почетного Консульства РФ в Италии.

В этом году на фестиваль приедут около 1300 участников из Италии, Республики Сан Марино, Армении, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Белгорода, Республики Абхазия, Рязани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Челябинска, Орска, Вологды, Севастополя и др. городов.

За 3 дня участники будут бороться за первые места в различных номинациях:

хореография;

вокал;

хоры;

инструментальное творчество;

оркестры;

оригинальный жанр;

фольклорное творчество;

театральное творчество и театр мод;

изобразительное и фототворчество.

В состав жюри вошли именитые итальянские деятели искусств:

Стефано Мальферрари — известный пианист, его диски входят в первую десятку самых лучших дисков классической музыки в мире.

— известный пианист, его диски входят в первую десятку самых лучших дисков классической музыки в мире. Гентджан Ллукачи — известный скрипач и педагог по классу скрипки, бывшая первая скрипка Национального балета и оперы Тирана.

— известный скрипач и педагог по классу скрипки, бывшая первая скрипка Национального балета и оперы Тирана. Сабрина Гаспарини — певица, театральный и концертный агент в Европе, организатор важнейших мероприятий в области искусства и культуры в Европе.

— певица, театральный и концертный агент в Европе, организатор важнейших мероприятий в области искусства и культуры в Европе. Альфонсо Де Филиппис — бывший танцор театра Ла Скала, режиссер-постановщик театральных постановок с использованием пластических и хореографических этюдов.

— бывший танцор театра Ла Скала, режиссер-постановщик театральных постановок с использованием пластических и хореографических этюдов. Джермано Де Росси — танцор, хореограф-постановщик, отработал более 10 лет на центральном итальянском телевидении, открыл серию престижнейших школ по современной хореографии по всей Италии.

— танцор, хореограф-постановщик, отработал более 10 лет на центральном итальянском телевидении, открыл серию престижнейших школ по современной хореографии по всей Италии. Клаудио Казадей — доцент по классу игра на виолончели в Консерватории Пезаро, известный вионончелист — играл в театре Ла Скала, в том числе с Лучано Паваротти, записал не один платиновый диск.

— доцент по классу игра на виолончели в Консерватории Пезаро, известный вионончелист — играл в театре Ла Скала, в том числе с Лучано Паваротти, записал не один платиновый диск. Аугусто Чаватта — дирижер оркестра и хора, в том числе национального оркестра «Камерата Титано» Республики Сан Марино, президент «Войс Академи Сан Марино», востребованный педагог по вокалу.

— дирижер оркестра и хора, в том числе национального оркестра «Камерата Титано» Республики Сан Марино, президент «Войс Академи Сан Марино», востребованный педагог по вокалу. Коррадо Луглио — итальянский художник-портретист, пишет свои картины как для души, так и под заказ, его портреты находятся в частных коллекциях многих благородных семей Европы.

Главный приз фестиваля — картина художника Коррадо Луглио, рассказывающая историю национального героя Италии Альчидо Черви. Также победители бесплатно примут участие в международном фестивале-конкурсе «Российские вечера в Италии», которое состоится в Модене (Италия) в мае 2018 г.

Участников ждет премия от Сабрины Гаспарини — один из русских народных коллективов поедет летом 2018 года в турне по Италии за счет организаторов.

Также в рамках фестиваля будут определены самые талантливые участники, которые смогут бесплатно учиться в ведущих итальянских консерваториях.

Программа фестиваля

7 декабря:

18.00 — в Тульской областной филармонии открытие фестиваля. В программе принимают участие члены жюри, итальянские гармонисты и певцы из Республики Сан-Марино. В программе известнейшие итальянские произведения. Вход бесплатный.

8 декабря:

12.30 — открытие выставки участников фестиваля в Выставочном зале Тулы. Кроме участников на выставке размещены работы известного итальянского художника Коррадо Луглио;

выступление участников в номинации вокал в Тульском колледже искусств им. Даргомыжского;

выступление участников в номинации музыканты и оркестры во Дворце Молодежи;

9 декабря:

выступление участников в номинации вокал и хоры в Тульском колледже искусств им. Даргомыжского;

выступление участников в номинации хореография во Дворце Молодежи;

10 декабря: