В Туле пройдут «Итальянские вечера»
На тульских концертных площадках выступят более 1300 исполнителей из Италии, Сан-Марино, Армении и разных регионов России.
С 7 по 10 декабря в Туле пройдет II Международный многожанровый фестиваль-конкурс культуры и искусств «Итальянские вечера в России». Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Тульской области и Почетного
В этом году на фестиваль приедут около 1300 участников из Италии, Республики Сан Марино, Армении, Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Курска, Белгорода, Республики Абхазия, Рязани, Волгограда, Нижнего Новгорода, Челябинска, Орска, Вологды, Севастополя и др. городов.
За 3 дня участники будут бороться за первые места в различных номинациях:
- хореография;
- вокал;
- хоры;
- инструментальное творчество;
- оркестры;
- оригинальный жанр;
- фольклорное творчество;
- театральное творчество и театр мод;
- изобразительное и фототворчество.
В состав жюри вошли именитые итальянские деятели искусств:
- Стефано Мальферрари — известный пианист, его диски входят в первую десятку самых лучших дисков классической музыки в мире.
- Гентджан Ллукачи — известный скрипач и педагог по классу скрипки, бывшая первая скрипка Национального балета и оперы Тирана.
- Сабрина Гаспарини — певица, театральный и концертный агент в Европе, организатор важнейших мероприятий в области искусства и культуры в Европе.
- Альфонсо Де Филиппис — бывший танцор театра Ла Скала, режиссер-постановщик театральных постановок с использованием пластических и хореографических этюдов.
- Джермано Де Росси — танцор, хореограф-постановщик, отработал более 10 лет на центральном итальянском телевидении, открыл серию престижнейших школ по современной хореографии по всей Италии.
- Клаудио Казадей — доцент по классу игра на виолончели в Консерватории Пезаро, известный вионончелист — играл в театре Ла Скала, в том числе с Лучано Паваротти, записал не один платиновый диск.
- Аугусто Чаватта — дирижер оркестра и хора, в том числе национального оркестра «Камерата Титано» Республики Сан Марино, президент «Войс Академи Сан Марино», востребованный педагог по вокалу.
- Коррадо Луглио — итальянский художник-портретист, пишет свои картины как для души, так и под заказ, его портреты находятся в частных коллекциях многих благородных семей Европы.
Главный приз фестиваля — картина художника Коррадо Луглио, рассказывающая историю национального героя Италии Альчидо Черви. Также победители бесплатно примут участие в международном фестивале-конкурсе «Российские вечера в Италии», которое состоится в Модене (Италия) в мае 2018 г.
Участников ждет премия от Сабрины Гаспарини — один из русских народных коллективов поедет летом 2018 года в турне по Италии за счет организаторов.
Также в рамках фестиваля будут определены самые талантливые участники, которые смогут бесплатно учиться в ведущих итальянских консерваториях.
7 декабря:
- 18.00 — в Тульской областной филармонии открытие фестиваля. В программе принимают участие члены жюри, итальянские гармонисты и певцы из Республики Сан-Марино. В программе известнейшие итальянские произведения. Вход бесплатный.
8 декабря:
- 12.30 — открытие выставки участников фестиваля в Выставочном зале Тулы. Кроме участников на выставке размещены работы известного итальянского художника Коррадо Луглио;
- выступление участников в номинации вокал в Тульском колледже искусств им. Даргомыжского;
- выступление участников в номинации музыканты и оркестры во Дворце Молодежи;
9 декабря:
- выступление участников в номинации вокал и хоры в Тульском колледже искусств им. Даргомыжского;
- выступление участников в номинации хореография во Дворце Молодежи;
10 декабря:
- 18.00 — закрытие фестиваля и церемония награждения участников во Дворце молодежи.