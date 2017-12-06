Туляки фиктивно прописали в своих квартирах почти 100 мигрантов

Полицейские в Туле за сутки выявили почти 100 иностранцев, зарегистрированных на территории областной столицы фиктивно. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В Пролетарском округе двое местных жителей зарегистрировали в своих квартирах на улицах Епифанской и Металлургов 42 и 16 мигрантов соответственно.

При этом 30-летний и 28-летний мужчины, по предварительным данным, не предоставили им фактических мест для проживания.

Нарушителей вычислили в Заречье (это 19-летняя девушка) и в Центральном округе (26-летняя женщина). Они фиктивно поставили на учет 2 и 35 иностранцев соответственно.

Все подозреваемые признались в противоправных деяниях. Полицейские выясняют обстоятельства происшествий.